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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Системы противодействия вирусам разработают в Беларуси Белорусские специалисты разработают системы противодействия вирусам. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр...

Белорусские специалисты разработают системы противодействия вирусам. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Разработкой уже занимаются врачи, а со следующего года создание системы включат в госпрограмму инновационного развития.Технологии усовершенствуют систему профилактики и противодействия эпидемиям. Позволят предупреждать угрозы и эффективно их лечить.