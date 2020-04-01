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Системы противодействия вирусам разработают в Беларуси
01.04.2020 08:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTБелорусские специалисты разработают системы противодействия вирусам. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Разработкой уже занимаются врачи, а со следующего года создание системы включат в госпрограмму инновационного развития.
Технологии усовершенствуют систему профилактики и противодействия эпидемиям. Позволят предупреждать угрозы и эффективно их лечить.
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Белорусские специалисты разработают системы противодействия вирусам. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр...
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