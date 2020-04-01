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Выстроить маршрут по Гродненской области поможет топ свежих изданий

01.04.2020 09:48 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Выстроить маршрут для будущих путешествий по Гродненской области поможет топ свежих изданий по версии Министерства информации. Сегодня в центральном книжном магазине Минска презентуют краеведческий стенд с литературой о Гродненском крае. Всего  порядка 200 книг. От путеводителей и туристических обзоров - до романа "Хрыстос прызямліўся ў Гародні" Владимира Короткевича. Широко представлены и сочинения местных краеведов. Желающие уже могут найти 95 % изданий из тематической сборки в каждом магазине сети "Белкнига". Скоро подобные топы соберут о всех областях Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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Выстроить маршрут для будущих путешествий по Гродненской области поможет топ свежих изданий по версии Министерства информации. Сегодня в центральном книжном...
 
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