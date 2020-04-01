«Зимой бляшками покрывается все тело». Люди с псориазом - о косых взглядах и лечении

Источник материала: Tut.by

Косые взгляды окружающих, когда ты в майке, постоянное чувство зуда, невозможность ходить в бассейн, отказы в парикмахерский — это все про псориаз. Мы пригласили в студию людей, которые им болеют. Они рассказали о реакции окружающих и поддержке близких, о детских комплексах и том, что им помогает справляться с проявлениями псориаза.