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В Гродно появилась рампа для экстремальных видов спорта

01.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Рампа для экстремальных видов спорта появилась на территории гродненской школы № 15. Там могут кататься не только скейтеры и велосипедисты, но и самокатеры или роллеры. Спонсорскую помощь для постройки оказала табачная фабрика, сообщает портал hrodna.life.


Фото: hrodna.life

Более трех лет любители экстремальных видов спорта в Гродно оставались без своей площадки. Они катались возле драмтеатра и горисполкома. Рампа на территории школы № 15 — единственная на сегодня специализированная площадка для любителей экстремальных видов спорта. Ее поставили по решению исполкома Октябрьского района.

 — Пока это единичная конструкция, что будет дальше — посмотрим, — рассказывают в школе № 15. — Наша рампа открыта для всего города. Тут в будущем планирует проводить соревнования и федерация скейтбординга Беларуси.

Еще одна специализированная площадка для скейтеров, а рядом с ней территория для воркаута, появится возле Дворца творчества детей и молодежи в Коложском парке.



Первая в городе площадка для скейтеров и любителей экстремальных видов спорта появилась в сентябре 2014 года под Cтарым мостом. Просуществовала она чуть больше года и закрылась. В 2016 года скейтеров пригласили на площадку возле OldCity, но надолго они там не задержались. Говорили, что далеко от центра и горки неудобные. После этого любители скейтбордов и велосипедов «поселились» возле драмтеатра и горисполкома, где нет специально оборудованной площадки, а есть просто парапеты и перилы из гранита, которые и облюбовала молодежь.

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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Рампа для экстремальных видов спорта появились на территории гродненской школы № 15. Там могут кататься не только скейтеры и велосипедисты, но и самокатеры или...
 
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