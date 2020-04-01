В Гродно появилась рампа для экстремальных видов спорта

Источник материала: Tut.by

Рампа для экстремальных видов спорта появилась на территории гродненской школы № 15. Там могут кататься не только скейтеры и велосипедисты, но и самокатеры или роллеры. Спонсорскую помощь для постройки оказала табачная фабрика, сообщает портал hrodna.life.



Фото: hrodna.life

Более трех лет любители экстремальных видов спорта в Гродно оставались без своей площадки. Они катались возле драмтеатра и горисполкома. Рампа на территории школы № 15 — единственная на сегодня специализированная площадка для любителей экстремальных видов спорта. Ее поставили по решению исполкома Октябрьского района.

— Пока это единичная конструкция, что будет дальше — посмотрим, — рассказывают в школе № 15. — Наша рампа открыта для всего города. Тут в будущем планирует проводить соревнования и федерация скейтбординга Беларуси.

Еще одна специализированная площадка для скейтеров, а рядом с ней территория для воркаута, появится возле Дворца творчества детей и молодежи в Коложском парке.









Первая в городе площадка для скейтеров и любителей экстремальных видов спорта появилась в сентябре 2014 года под Cтарым мостом . Просуществовала она чуть больше года и закрылась. В 2016 года скейтеров пригласили на площадку возле OldCity, но надолго они там не задержались. Говорили, что далеко от центра и горки неудобные. После этого любители скейтбордов и велосипедов «поселились» возле драмтеатра и горисполкома, где нет специально оборудованной площадки, а есть просто парапеты и перилы из гранита, которые и облюбовала молодежь.