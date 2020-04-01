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В Гродно появилась рампа для экстремальных видов спорта
01.04.2020 09:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Рампа для экстремальных видов спорта появилась на территории гродненской школы № 15. Там могут кататься не только скейтеры и велосипедисты, но и самокатеры или роллеры. Спонсорскую помощь для постройки оказала табачная фабрика,
Более трех лет любители экстремальных видов спорта в Гродно оставались без своей площадки. Они катались возле драмтеатра и горисполкома. Рампа на территории школы № 15 — единственная на сегодня специализированная площадка для любителей экстремальных видов спорта. Ее поставили по решению исполкома Октябрьского района.
— Пока это единичная конструкция, что будет дальше — посмотрим, — рассказывают в школе № 15. — Наша рампа открыта для всего города. Тут в будущем планирует проводить соревнования и федерация скейтбординга Беларуси.
Еще одна специализированная площадка для скейтеров, а рядом с ней территория для воркаута, появится возле Дворца творчества детей и молодежи в Коложском парке.
Первая в городе площадка для скейтеров и любителей экстремальных видов спорта появилась в сентябре 2014 года
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Рампа для экстремальных видов спорта появились на территории гродненской школы № 15. Там могут кататься не только скейтеры и велосипедисты, но и самокатеры или...
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