Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пирог из картофельного теста с куриным филе Сегодня для завтрака мы возьмем 4 клубня отварного картофеля, одно вареное филе курицы, луковицу, два яйца, 70 мл молока, 3 столовых ложки муки, 50 г сливочного масла,...

Сегодня для завтрака мы возьмем 4 клубня отварного картофеля, одно вареное филе курицы, луковицу, два яйца, 70 мл молока, 3 столовых ложки муки, 50 г сливочного масла, соль, молотый черный перец.Из этих продуктов приготовим пирог из картофельного текста с куриным филе.Натираем картофель на мелкой терке.Польза отварного картофеля для организма неоценима. В первую очередь он помогает укрепить стенки сосудов, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом, также контролирует уровень холестерина в крови.Добавляем к нему одно сырое яйцо и 3 столовых ложки муки. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Мелко нарезанный лук обжариваем на сливочном масле.По содержанию сахара луковица превосходит многие фрукты, в частности, грушу и яблоко. Во время жарки часть эфирных масел улетучивается, в результате чего лук приобретает сладковатый вкус.Далее нарезаем куриное филе и смешиваем с луком. Добавляем соль и перец, обжариваем немного на сливочном масле. Оставшееся яйцо взбиваем с приправами и молоком. Смазываем небольшую форму кусочком масла и выкладываем тесто, сформировав бортики. Затем добавляем начинку и смазываем ее яичной смесью. Выпекаем в разогретой духовке 30 минут. Подаем горячим, можно со сметаной.Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.