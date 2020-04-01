ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Пирог из картофельного теста с куриным филе

01.04.2020 10:16 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня для завтрака мы возьмем 4 клубня отварного картофеля, одно вареное филе курицы, луковицу, два яйца, 70 мл молока, 3 столовых ложки муки, 50 г сливочного масла, соль, молотый черный перец. 

Из этих продуктов приготовим  пирог из картофельного текста с куриным филе.

Натираем картофель на мелкой терке.

Польза отварного картофеля для организма неоценима. В первую очередь он помогает укрепить стенки сосудов, что положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы в целом,  также контролирует уровень холестерина в крови. 

Добавляем к нему одно сырое яйцо и 3 столовых ложки муки. Солим, перчим и хорошенько перемешиваем. Мелко нарезанный лук обжариваем  на сливочном масле.

По содержанию сахара луковица превосходит многие фрукты, в частности, грушу и яблоко. Во время жарки часть эфирных масел улетучивается, в результате чего лук приобретает сладковатый вкус. 

Далее нарезаем куриное филе и смешиваем  с луком. Добавляем соль и перец, обжариваем немного на сливочном масле. Оставшееся яйцо  взбиваем с приправами и молоком. Смазываем небольшую форму кусочком масла и выкладываем тесто, сформировав бортики. Затем добавляем начинку и смазываем ее яичной смесью. Выпекаем в разогретой духовке  30 минут. Подаем горячим, можно  со сметаной. 

Путь ваш хороший день начинается с хорошего завтрака.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня для завтрака мы возьмем 4 клубня отварного картофеля, одно вареное филе курицы, луковицу, два яйца, 70 мл молока, 3 столовых ложки муки, 50 г сливочного масла,...
 
Новости дня
Новости общества
 
Белорусские лесхозы собрали уже около 10 тыс. т березового сока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

31.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
01.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика