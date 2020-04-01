В Дубровенском районе проходят рейды безопасности

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Весна на территории Витебской области, в том числе Дубровенского района считается одним из самых пожароопасных периодов

Так с целью профилактической работы работники МЧС вместе с субъектами профилактики и корреспондентом газеты «Дняпроўская праўда» проводят рейды для предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели на них людей, а также повышение уровня безопасности населения.

В весенний пожароопасный период резко увеличивается количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения людьми правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, а также на своих приусадебных участках.

Во время проведения профилактических мероприятий особое внимание было уделено домовладениям, в которых ранее были выявлены нарушения ППБ, в первую очередь одинокопроживающих граждан, а также неблагополучных граждан.

Во время обследования проводилась разъяснительная работа, а так же было обеспечено распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности, пользования газовыми и электрическими приборами.

В результате рейда обследовано 45 домовладений, проинструктировано 189 человек, проведено 7 выступлений в трудовых коллективах. При обследовании домовладений грубых нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.

Подготовила Елена КОРСАКОВА