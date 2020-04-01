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В Дубровенском районе проходят рейды безопасности

01.04.2020 — Новости Общества | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

В Дубровенском районе проходят рейды безопасности

Весна на территории Витебской области, в том числе Дубровенского района считается одним из самых пожароопасных периодов
Так с целью профилактической работы работники МЧС вместе с субъектами профилактики и корреспондентом газеты «Дняпроўская праўда» проводят рейды для предупреждения чрезвычайных ситуаций, пожаров и гибели на них людей, а также повышение уровня безопасности населения.
В весенний пожароопасный период резко увеличивается количества пожаров, происходящих по причине несоблюдения людьми правил пожарной безопасности в жилых зданиях и сооружениях, а также на своих приусадебных участках.
Во время проведения профилактических мероприятий особое внимание было уделено домовладениям, в которых ранее были выявлены нарушения ППБ, в первую очередь одинокопроживающих граждан, а также неблагополучных граждан.
Во время обследования проводилась разъяснительная работа, а так же было обеспечено распространение памяток и листовок о мерах пожарной безопасности, пользования газовыми и электрическими приборами.
В результате рейда обследовано 45 домовладений, проинструктировано 189 человек, проведено 7 выступлений в трудовых коллективах. При обследовании домовладений грубых нарушений правил пожарной безопасности не выявлено.
Подготовила Елена КОРСАКОВА

 
 
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Весна на территории Витебской области, в том числе Дубровенского района считается одним из самых пожароопасных периодов Так с целью профилактической
 
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