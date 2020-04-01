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В Гродно осудили двух мошенников и убийц из Лиды. Один из них - бывший милиционер
01.04.2020 14:00 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двоих мужчин признали виновными в мошенничестве и убийстве с особой жестокостью гражданина Украины. Об этом
За мошенничество и пособничество в убийстве один из осужденных — отставной майор милиции — приговорен к 15-ти годам колонии усиленного режима, а также лишен офицерского звания.
Второй подсудимый за мошенничество и убийство с особой жестокостью получил 20 лет колонии усиленного режима.
Гродно за убийство и мошенничество судят бывших руководителей Лидского общества защиты потребителей">В Гродно за убийство и мошенничество судят бывших руководителей Лидского общества защиты потребителей
Еще в конце 2015 — начале 2016 года двое мужчин, жителей Лиды и Лидского района,
Позже мужчины совершили еще одно преступление. Следующей жертвой, на этот раз только мошенничества, стал гражданин Украины: тот доверил им поставку оборудования на один из молокоперерабатывающих комбинатов Брестской области. Получив от предприятия деньги, преступники под различными предлогами откладывали возвращение суммы владельцу, так что тот решил обратиться в милицию.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Два жителя Лиды и Лидского района получили длительные сроки заключения за мошенничество и убийство гражданина Украины.
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