В Гродно осудили двух мошенников и убийц из Лиды. Один из них - бывший милиционер

Источник материала: Tut.by

Двоих мужчин признали виновными в мошенничестве и убийстве с особой жестокостью гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-служба Гродненского областного суда.



Фото: Ольга Комягина, TUT.BY

За мошенничество и пособничество в убийстве один из осужденных — отставной майор милиции — приговорен к 15-ти годам колонии усиленного режима, а также лишен офицерского звания.

Второй подсудимый за мошенничество и убийство с особой жестокостью получил 20 лет колонии усиленного режима.

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Еще в конце 2015 — начале 2016 года двое мужчин, жителей Лиды и Лидского района, помогали своему знакомому продать квартиру и приобрести новое жилье. В конце весны 2016 года они обманом сумели выманить у него около 17 тысяч долларов. Возвращать деньги мужчины не собирались и решили совершить убийство, но сделать это не в Беларуси. Ожидавшему своих денег мужчине предложили отдохнуть в Одессе. Затем на прогулке в одном из скверов города один из задержанных забил до смерти несчастного молотком по голове, и потом рассказал об этом своему пособнику — бывшему милиционеру.

Позже мужчины совершили еще одно преступление. Следующей жертвой, на этот раз только мошенничества, стал гражданин Украины: тот доверил им поставку оборудования на один из молокоперерабатывающих комбинатов Брестской области. Получив от предприятия деньги, преступники под различными предлогами откладывали возвращение суммы владельцу, так что тот решил обратиться в милицию.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.