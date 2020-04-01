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Обсуждению не подлежит. Гомельские власти ответили на петицию горожан против флагштока за 1,5 млн
01.04.2020 14:14 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Гомельский облисполком
Напомним, в феврале
Проект разработал Гражданпроект по заказу УКСа Гомеля по решению горисполкома.
На сайте госзакупок
Гомельчане
В петиции говорится, что по вопросу целесообразности размещения нового флагштока власти не провели никаких общественных слушаний или презентаций проекта. Первый тендер по поиску подрядной организации был отменен, информации о том, что флагшток все же появится, нигде не было — вплоть до того момента, когда на месте уже появилась строительная техника.
Подписавшие петицию считают, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города.
Возмущает людей и высокая стоимость объекта.
В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, сказано, что проект получил согласование в Министерстве культуры и всех заинтересованных ведомствах и организациях, а работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.
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В ответе на петицию сказано, что «работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению».
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