Обсуждению не подлежит. Гомельские власти ответили на петицию горожан против флагштока за 1,5 млн

Источник материала: Tut.by

Гомельский облисполком ответил на петицию жителей Гомеля против строительства флагштока в центре города.



Фото предоставил «Институт Гомельгражданпроект»

Напомним, в феврале стало известно о том, что ко Дню Победы в Гомеле на площади Ленина планируют установить 60-метровый флагшток. Металлическая стойка будет включать механический и ручной подъем флага, размер его полотнища составит 12×6 метров. Устройством свайного основания занимается «Буровая компания «Дельта».

Проект разработал Гражданпроект по заказу УКСа Гомеля по решению горисполкома.

На сайте госзакупок появилось объявление о тендере на проведение работ по его установке, а также благоустройству территории вокруг. Цена заказа — почти 1,5 млн рублей. Деньги на это планируют взять из местного бюджета.

Гомельчане создали петицию против строительства нового флагштока. Ее подписали более 4,5 тысячи человек.

В петиции говорится, что по вопросу целесообразности размещения нового флагштока власти не провели никаких общественных слушаний или презентаций проекта. Первый тендер по поиску подрядной организации был отменен, информации о том, что флагшток все же появится, нигде не было — вплоть до того момента, когда на месте уже появилась строительная техника.

Подписавшие петицию считают, что руководство города должно было учесть мнение горожан до принятия решения о сооружении объекта, который изменит облик города.

Возмущает людей и высокая стоимость объекта.

В ответе на петицию, полученном 26 марта за подписью заместителя председателя Гомельского облисполкома Владимира Горбачева, сказано, что проект получил согласование в Министерстве культуры и всех заинтересованных ведомствах и организациях, а работы по благоустройству и строительству флагштока не подлежат общественному обсуждению.