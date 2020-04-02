Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На телефонную линию МАРТ можно сообщить о росте цен Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию. Позвонив на нее, можно сообщить о росте цен, указав наименование и адрес...

Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию. Позвонив на нее, можно сообщить о росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта. Телефонная линия работает по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.