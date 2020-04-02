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На телефонную линию МАРТ можно сообщить о росте цен
02.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTМинистерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию. Позвонив на нее, можно сообщить о росте цен, указав наименование и адрес торгового объекта. Телефонная линия работает по будням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли открывает телефонную линию. Позвонив на нее, можно сообщить о росте цен, указав наименование и адрес...
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