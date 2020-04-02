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Производство масок с использованием натуральных материалов освоили в Гродно

02.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Производство масок с использованием натуральных нетканых материалов освоили на частном предприятии в Гродно. К уже имеющейся линейке санитарно-гигиенической продукции добавились средства индивидуальной защиты и фильтры к ним. Трехслойные маски, в составе которых  хлопок, позволяют максимально препятствовать проникновению вредных микробов и бактерий. Производительность новой линии - 300 масок в минуту. На сегодняшний день выпущено уже около 2 миллионов изделий.

Елена Колобухова, начальник отдела продаж предприятия по производству гигиенических изделий: "Задача, которая ставится, -  это обеспечение медицинскими масками учреждений здравоохранения,  медицинских центров, больниц,  где эта продукция  пользуется наибольшим спросом и наиболее важна. Далее мы планируем поставить данные маски в розничную сеть".

Также в компании осваивается производство масок изо льна. Они будут обладать дополнительными антистатическими и бактериостатическими свойствами. Будут пятислойными и поступят в продажу в ближайшие дни.

 
Теги: Гродно
 
 
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Производство масок с использованием натуральных нетканых материалов освоили на частном предприятии в Гродно. К уже имеющейся линейке санитарно-гигиенической...
 
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