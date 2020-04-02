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Производство масок с использованием натуральных материалов освоили в Гродно
02.04.2020 09:32 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПроизводство масок с использованием натуральных нетканых материалов освоили на частном предприятии в Гродно. К уже имеющейся линейке санитарно-гигиенической продукции добавились средства индивидуальной защиты и фильтры к ним. Трехслойные маски, в составе которых хлопок, позволяют максимально препятствовать проникновению вредных микробов и бактерий. Производительность новой линии - 300 масок в минуту. На сегодняшний день выпущено уже около 2 миллионов изделий.
Елена Колобухова, начальник отдела продаж предприятия по производству гигиенических изделий: "Задача, которая ставится, - это обеспечение медицинскими масками учреждений здравоохранения, медицинских центров, больниц, где эта продукция пользуется наибольшим спросом и наиболее важна. Далее мы планируем поставить данные маски в розничную сеть".
Также в компании осваивается производство масок изо льна. Они будут обладать дополнительными антистатическими и бактериостатическими свойствами. Будут пятислойными и поступят в продажу в ближайшие дни.
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Производство масок с использованием натуральных нетканых материалов освоили на частном предприятии в Гродно. К уже имеющейся линейке санитарно-гигиенической...
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