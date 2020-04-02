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Сегодня открылась весенняя сессия Палаты представителей

Экономика и социальная сфера в приоритете депутатской работы

Совет Республики за эффективные и понятные законы

Визовое соглашение с ЕС поддержал белорусский парламент

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Ситуация в мире требует от Беларуси мобилизации усилий и готовности оперативно реагировать на вызовы Ведь снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между...

Ведь снижается производственная активность, с серьезными проблемами сталкиваются сырьевые и товарные рынки, сектор услуг, нарушены кооперационные связи между странами. Об этом было заявлено сегодня во время открытия весенних сессий Палаты представителей и Совета Республики. Впереди у законодателей 3 месяца работы по наполнению правовой базы новыми эффективными механизмами. О первом рабочем дне -Учитывать реалии сегодняшнего дня, которые складываются на мировых рынках, разрабатывая свое национальное законодательство, чтобы снизить зависимость белорусской экономики от внешних шоков. Об этом сегодня говорили в Овальном зале на открытии весенней сессии. Думая, конечно, на перспективу. Ведь депутаты принимают непосредственное участие в подготовке двух важных документов. Это программа социально-экономического развития на 5 лет вперед и проект бюджета на будущий год.Экономика и социальная сфера - два главных приоритета в парламентской работе. Их подкрепят правовой базой. Четыре десятка законов уже в графике. Еще столько же почти на подходе. Четких ориентиров ждут от послания Президента. По традиции в этих стенах оно звучит в апреле. На этой сессии депутаты утвердят и дату выборов Главы государства. Активная работа и в постоянных комиссиях, они уже готовы прикидывать доходы и расходы главного финансового документа 2021 года, хотя принимать его будут только осенью.Работают депутаты в тесной связке с коллегами-сенаторами еще на этапе обсуждений всех дополнений в законы и кодексы. Такой тандем только на пользу, возможность посмотреть с разных сторон на действенность механизмов в разных сферах, чтобы после правовая база прослужила на годы вперед.Шенген можно будет получить за 10 дней. И стоимость его снизится для белорусов до 35 евро. Столько же будет стоить и белорусская виза для граждан Евросоюза.Соглашение в первый день сессии поддержали и сенаторы. Следующий шаг подписание Президентом. После ждем одобрения от Европейского парламента и Совета ЕС. Так что, уже в середине лета новые правила могут заработать.