ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кружевные наряды украсят романтикой и мечтательностью даже самые серые будни

03.04.2020 16:48 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Антиобраз

Больших претензий к этому образу нет, здесь нет стилистических ошибок. Однако такой образ очень ожидаемый. Часто ресурс кружева используется меньше, чем наполовину. Многие продолжают думать, что платье из этого материала предназначено исключительно для выхода.

2020 год обязывает модниц носить кружево не по особым случаям, а на каждый день. Это один из главных трендов сезона. Дизайнеры радуют модниц ажурными платьями, брюками, топами, длинными юбками. В приоритете белый и темно-синий цвета.

Такие наряды украсят романтикой и мечтательностью даже самые серые будни. Кружевная одежда может быть нежной и целомудренной, дерзкой и соблазнительной, роскошной и величественной. И многое зависит от того, какими вещами вы ее дополните.

Трендовый образ №1

Пришло время взглянуть на кружевное платье по-новому. Это тоже черный тотал-лук. Однако он выигрывает за счет сочетания контрастных фактур. Кружевное платье матовое и нежное, а кожаная рубашка оверсайз - грубая и глянцевая. Усиливаем эффект гранжа милитари-ботинками и сумкой из той же истории. Крутости образу придают волосы, собранные в пучок и очки на цепочке.

Трендовый образ №2

Весна - это самое время для смелых трендовых экспериментов. Кружево и спорт? Неожиданно. Но именно такой компании требует этот ажурный материал. Поверх объемного кружевного топа одеваем спортивную полупрозрачную ветровку. Весь комплект выдержан в одном и том же оттенке белого. Мы использовали базовые брюки, белую сумку кросс-боди и акцент: яркие неоновые кроссовки.

Модные выводы

Ажурное платье плюс классическое пальто - понятный и довольно стереотипный вариант. Кружевное платье с кожаной рубашкой и грубыми ботинками выглядит неожиданно и современно. Белый топ из модного материала с полупрозрачной ветровкой и кроссовками - еще одно свежее стильное решение.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Антиобраз Больших претензий к этому образу нет, здесь нет стилистических ошибок. Однако такой образ очень ожидаемый. Часто ресурс кружева используется меньше,...
 
Новости дня
Новости общества
 
ЦУДОЎНА, КАЛІ СВЕЦЯЦЦА РАДАСЦЮ ВОЧЫ РАБЯТ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

02.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
03.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика