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Антиобраз

Трендовый образ №1

Трендовый образ №2

Модные выводы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Кружевные наряды украсят романтикой и мечтательностью даже самые серые будни Антиобраз Больших претензий к этому образу нет, здесь нет стилистических ошибок. Однако такой образ очень ожидаемый. Часто ресурс кружева используется меньше,...

Больших претензий к этому образу нет, здесь нет стилистических ошибок. Однако такой образ очень ожидаемый. Часто ресурс кружева используется меньше, чем наполовину. Многие продолжают думать, что платье из этого материала предназначено исключительно для выхода.2020 год обязывает модниц носить кружево не по особым случаям, а на каждый день. Это один из главных трендов сезона. Дизайнеры радуют модниц ажурными платьями, брюками, топами, длинными юбками. В приоритете белый и темно-синий цвета.Такие наряды украсят романтикой и мечтательностью даже самые серые будни. Кружевная одежда может быть нежной и целомудренной, дерзкой и соблазнительной, роскошной и величественной. И многое зависит от того, какими вещами вы ее дополните.Пришло время взглянуть на кружевное платье по-новому. Это тоже черный тотал-лук. Однако он выигрывает за счет сочетания контрастных фактур. Кружевное платье матовое и нежное, а кожаная рубашка оверсайз - грубая и глянцевая. Усиливаем эффект гранжа милитари-ботинками и сумкой из той же истории. Крутости образу придают волосы, собранные в пучок и очки на цепочке.Весна - это самое время для смелых трендовых экспериментов. Кружево и спорт? Неожиданно. Но именно такой компании требует этот ажурный материал. Поверх объемного кружевного топа одеваем спортивную полупрозрачную ветровку. Весь комплект выдержан в одном и том же оттенке белого. Мы использовали базовые брюки, белую сумку кросс-боди и акцент: яркие неоновые кроссовки.Ажурное платье плюс классическое пальто - понятный и довольно стереотипный вариант. Кружевное платье с кожаной рубашкой и грубыми ботинками выглядит неожиданно и современно. Белый топ из модного материала с полупрозрачной ветровкой и кроссовками - еще одно свежее стильное решение.