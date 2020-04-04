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Брестчанка пожаловалась на рыночных попрошаек, которые кашляют в лицо тем, кто не дает им деньги

04.04.2020 12:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Жительница Бреста возмутилась поведением попрошаек на центральном рынке Бреста. Они, по словам женщины, кашляют в лицо тем, кто не подает деньги, пишет «Виртуальный Брест».


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: Reuters

По словам женщины, молодые девушки подходят к покупателям и просят деньги.

«В случае отказа кашляют им в лицо и, засмеявшись, уходят дальше. Пытались найти сотрудников правоохранительных органов, для того, чтобы были приняты меры по обеспечению безопасности жителей города, но в районе рынка их не нашли», — рассказала горожанка.

По словам женщины, раньше девушки просто проклинали тех, кто отказывался подавать им милостыню.

«Все продавцы видят, что происходит — но никому не сообщают почему-то. Может, не хотят связываться. Сегодня (3 апреля — TUT.BY) видели, как они кашлянули пяти покупательницам. В крытом рынке, возле продавцов творога, а затем видели их возле продавцов мясом. Подходили к женщинам в очереди и после отказа кашляли на них», — сообщила горожанка.

 
Теги: Брест
 
 
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Жительница Бреста возмутилась поведением попрошаек на центральном рынке Бреста. Они, по словам женщины, кашляют в лицо тем, кто не подает деньги.
 
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