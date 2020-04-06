«Белавиа» доставила в Минск застрявших в Индии белорусских туристов

Источник материала: Tut.by

6 апреля в 2.20 в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет «Белавиа». На его борту были 105 пассажиров — из них больше половины белорусские туристы, застрявшие в Индии.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МИД уточнили, что на борту порядка 60 белорусских граждан.

«Этот рейс авиакомпании „Белавиа“ также вывез также граждан России, Украины и Таджикистана», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Индии остаются еще несколько белорусских туристов, МИД работает над их возвращением домой.

Напомним, с 4 апреля Россия прекратила вывоз своих сограждан из-за рубежа.