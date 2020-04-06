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«Белавиа» доставила в Минск застрявших в Индии белорусских туристов

06.04.2020 07:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

6 апреля в 2.20 в Национальном аэропорту «Минск» приземлился самолет «Белавиа». На его борту были 105 пассажиров — из них больше половины белорусские туристы, застрявшие в Индии.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В МИД уточнили, что на борту порядка 60 белорусских граждан.

«Этот рейс авиакомпании „Белавиа“ также вывез также граждан России, Украины и Таджикистана», — сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В Индии остаются еще несколько белорусских туристов, МИД работает над их возвращением домой.

Напомним, с 4 апреля Россия прекратила вывоз своих сограждан из-за рубежа.

 
Теги: Минск
 
 
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«Этот рейс авиакомпании "Белавиа" также вывез также граждан России, Украины и Таджикистана», - сообщил официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз.
 
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