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В Слуцке освятили звонницу в честь Николая Чудотворца

06.04.2020 09:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На звоннице в честь Николая Чудотворца освятили колокол-гигант. Чин прошел накануне на территории храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке. Ансамбль прихода пополнил благовест. Предвестник богослужений отлит к 75-летию Победы и весит 7,5 тонны. Сегодня это крупнейший колокол на территории Беларуси. Его высота сопоставима с человеческим ростом. Ради нового постояльца храмовую звонницу увеличили на один метр. Колокол доставили из Ярославской области. Он отлит по старинной технологии формовки в глину, его сплав - это классическая колокольная бронза: 80 процентов меди, 20 - олова. Этот благовест звучит на тон ниже, чем колокол-лебедь, подаренный Борисом Годуновым Троице-Сергеевой лавре. 

Освящение звонницы предваряли крестный ход и закладка капсулы в фундамент будущего здания Слуцкого Епархиального управления с домовым храмом в честь Святой Живоначальной Троицы.

 
 
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На звоннице в честь Николая Чудотворца освятили колокол-гигант. Чин прошел накануне на территории храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке. Ансамбль прихода...
 
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