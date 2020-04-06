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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Слуцке освятили звонницу в честь Николая Чудотворца На звоннице в честь Николая Чудотворца освятили колокол-гигант. Чин прошел накануне на территории храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке. Ансамбль прихода...

На звоннице в честь Николая Чудотворца освятили колокол-гигант. Чин прошел накануне на территории храма преподобного Паисия Святогорца в Слуцке. Ансамбль прихода пополнил благовест. Предвестник богослужений отлит к 75-летию Победы и весит 7,5 тонны. Сегодня это крупнейший колокол на территории Беларуси. Его высота сопоставима с человеческим ростом. Ради нового постояльца храмовую звонницу увеличили на один метр. Колокол доставили из Ярославской области. Он отлит по старинной технологии формовки в глину, его сплав - это классическая колокольная бронза: 80 процентов меди, 20 - олова. Этот благовест звучит на тон ниже, чем колокол-лебедь, подаренный Борисом Годуновым Троице-Сергеевой лавре.Освящение звонницы предваряли крестный ход и закладка капсулы в фундамент будущего здания Слуцкого Епархиального управления с домовым храмом в честь Святой Живоначальной Троицы.