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Прогноз просто отличный! Погода в Витебске на неделе
06.04.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Эта неделя порадует жителей Витебска прекрасной погодой. На термометре — до +15 градусов, практически без осадков. Правда, в некоторые дни будет ветрено,
В понедельник +8…10 °С. Без осадков. Вечером — туман.
Во вторник, 7 апреля, на православное Благовещение, погода будет по-настоящему праздничной: до 14 градусов тепла и солнечное небо.
Среда принесет дождь и ветер, но будет тепло.
Четверг обещает быть погожим: до 15 градусов со знаком плюс, без осадков. И солнечно.
В пятницу станет прохладнее: днем +7…9 °С. Возможен дождь.
Хорошей вам недели, друзья! Берегите себя и не болейте.
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На термометре - до +15 градусов, практически без осадков.
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