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Прогноз просто отличный! Погода в Витебске на неделе

06.04.2020 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Эта неделя порадует жителей Витебска прекрасной погодой. На термометре — до +15 градусов, практически без осадков. Правда, в некоторые дни будет ветрено, прогнозирует Белгидромет.


Фото: Сергей Серебро

В понедельник +8…10 °С. Без осадков. Вечером — туман.

Во вторник, 7 апреля, на православное Благовещение, погода будет по-настоящему праздничной: до 14 градусов тепла и солнечное небо.

Среда принесет дождь и ветер, но будет тепло.

Четверг обещает быть погожим: до 15 градусов со знаком плюс, без осадков. И солнечно.

В пятницу станет прохладнее: днем +7…9 °С. Возможен дождь.

Хорошей вам недели, друзья! Берегите себя и не болейте.

За точным прогнозом погоды в своем городе следи каждый день на POGODA.TUT.BY.

 
Теги: Витебск
 
 
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На термометре - до +15 градусов, практически без осадков.
 
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