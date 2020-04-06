Прогноз просто отличный! Погода в Витебске на неделе

Источник материала: Tut.by

Эта неделя порадует жителей Витебска прекрасной погодой. На термометре — до +15 градусов, практически без осадков. Правда, в некоторые дни будет ветрено, прогнозирует Белгидромет.



Фото: Сергей Серебро

В понедельник +8…10 °С. Без осадков. Вечером — туман.

Во вторник, 7 апреля, на православное Благовещение, погода будет по-настоящему праздничной: до 14 градусов тепла и солнечное небо.

Среда принесет дождь и ветер, но будет тепло.

Четверг обещает быть погожим: до 15 градусов со знаком плюс, без осадков. И солнечно.

В пятницу станет прохладнее: днем +7…9 °С. Возможен дождь.

Хорошей вам недели, друзья! Берегите себя и не болейте.

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