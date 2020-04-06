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Погода в Могилеве на 6 апреля
06.04.2020 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 6 апреля, в Могилеве пасмурно.
Утром в Могилеве температура воздуха +2 °C. Ветер З — 2−4 м/с. Влажность составит 90%, давление — 778 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +9 °C. Ветер З — 4−6 м/с. Влажность составит 60%, давление — 777 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +5 °C. Ветер З — 1−3 м/с. Влажность составит 95%, давление — 777 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 6 апреля, в Могилеве пасмурно.
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