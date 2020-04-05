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Славгородский район. "Место для жизни"
05.04.2020 22:52 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTЕще один проект, поддержанный в свое время Президентом. Мост через реку Сож скоро соединит берег левый и правый Славгорода. Для местных жителей это символ и устойчивого развития, и качества жизни. Есть еще указ по поддержке юго-востока.
Речь о семи районах Могилевщины, в числе которых Славгородский. Задача - привлечь в слабо развивающиеся, но перспективные районы инвестиции и бизнес, создать условия для жизни молодых специалистов и их семей, помочь построить жилье. Кстати, кредиты для этих целей здесь под 1 процент.
В Славгородском районе предприниматели ставку делают на деревопереработку, сельское хозяйство и туризм. Местные крафтовые сыры - уже хорошо узнаваемый бренд.
Как развивается Славгородский район сегодня, в чем перспективы и при чем тут "синий колодец" с целебной водой - расскажет Ксения Лебедева в нашей рубрике "Место для жизни".
Сергей Михалюта, председатель Славгородского исполкома: "Город за это время преобразился в части наведения порядка. Много открылось новых торговых объектов. Обновились социальные объекты. Построился большой микрорайон. Его называют молодежным, потому что там очень много семей молодых получили квартиры".
Славный город на юго-востоке Могилевщины спустя почти 9 столетий лишь молодеет. Сначала года 40 семей отпраздновали новоселье, строят жилье еще для 60. И это без учета индивидуальных построек. Жилье есть - не хватает работников села. Но над привлекательностью этой миссии работают, как и над инфраструктурой для жизни. В Молодежке закладывают фундамент детского сада на 75 мест. Есть для кого! Ежегодно прибывает полсотни молодых специалистов, практически все остаются. А это врачи, учителя и работники сельского хозяйства.
Сож разделяет Славгородский район на две части. Чтобы добраться с одного берега на другой, есть короткий путь (вот эта понтонная переправа, которая действует с мая по октябрь) и длинный - в объезд, а это крюк в 100 километров. Поэтому, когда в 2015 году сюда приехал Президент и спросил, что сегодня нужно Славгороду, жители были единогласны - нужен мост. И вот результат - мост почти завершен и скоро откроется для движения транспорта.
Что интересно, фермы - вот эти громоздкие детали моста - доставляли из Кричева по воде - преодолели путь в полторы сотни километров, чтобы оказаться на своем месте. Этот мост станет одним из самых протяженных в республике. Для местных он не просто дорога слева направо, а символ развития и веры.
Синий колодец или Голубая криница - круглогодичное место паломничества - апогей 14 августа, когда 100 тысяч верующих со всего мира едет именно сюда. В Православной церкви это день памяти Семи святых мучеников Маккавейских, в христианской традиции - символ несгибаемости.
Виталий Воробей, директор местного фонда развития сельских территорий "Возрождение-агро": "Эта территория пострадала в результате аварии на ЧАЭС. Поэтому деревни, которые населяли жители Славгородского района были выселены, территории оказались практически пустующими. Но Криница, как место, осталось как место для туристов, паломников, который издревле посещали этот уголок."
В районе задумались о развитии и сохранении этой территории. Ведь ежегодная антропогенная нагрузка, бесконтрольная, могла привести к исчезновению. Сейчас это один из пяти родников Беларуси, которые объявлены памятниками природы республиканского значения. Находится под охраной государства.
Нам рассказали, что голубой родник лечит хвори. Этим и уникален. Отнеслись к этому с легким недоверием, поэтому подтверждение искали у специалистов Академии наук.
На этом же берегу создали республиканский водно-болотный заказник, чтобы сохранить исчезающие виды диких растений, краснокнижных животных. Для развития туристического направления, на этом берегу создают маршруты для путешествий - пешие и вело, вышки для наблюдений за животными и птицами. На территории Голубой криницы появятся организованные торговые ряды для ремесленников, аграриев, отдельно рынок меда.
Светлана Езерская, председатель Славгородсого районного совета депутатов: "Все думали, что Славгороду это не нужно. Славгород самый загрязненный район Могилевской области, зачем нам агроусадьбы, зачем объекты туризма, потому что отсюда люди выезжают, а не сюда едут. А как показало время - едут. Мы верим, что это подтолкнет к развитию бизнеса. Потому что, что нужно на селе, в сельском районе? Конечно, развитие малого и среднего бизнеса. Мини-производств, личных подсобных хозяйств, фермерства".
Сыр действительно вкусный - оценила вся съемочная группа. Посмотрите, каким он был 20 минут назад…
Людмила Ерофеева, сыровар: "Моя бабушка варила обыкновенные сырные лепешки. Она из творога присаливала его и становила в печь на сковородку. Вкус этих сырных лепешек у меня и до сих пор. Мы пришли к сегодняшнему дню, что в нашем районе более 50 видов сыров наши сыровары готовят. И сыровары с каждым годом совершенствуются. Мы не только собрали традиции на сыры, которые готовятся в нашей местности, но и делаем новые сыры. Сычужные. Это и сулугуни, и косичка, моцарелла, будем пробовать гауду".
Почти 15 лет назад сыровары Славгородчины объединились, создали сырный фест - гремит на всю республику. Пять лет назад местные крафтовые сыры оценил и Александр Лукашенко.
На Славгородчине более 30 сыроваров, заказы рассылают по всей республике постоянным клиентам - любителям полезного и вкусного. Продается он и в столичных экомагазинах. Правда, дороже, чем здесь.
Небольшой бизнес формирует треть поступлений в бюджет района. А это 53 малых и средних организации и 142 индивидуальных предпринимателя. Основной фундамент бюджета - это деньги от сельскохозяйственных организаций.
Самый крупный проект на 2020 год на юго-востоке Могилевщины - в Славгородском районе - свинокомплекс на 24 тысячи голов с комбикормовым цехом. Строят Могилевский мясокомбинат. Он даст району 86 рабочих мест и сократит объемы закупаемой свинины в области. А развитие этого направления даст толчок и растениеводству. Плюс 100 рабочих мест создаст сладкая отрасль - филиал Бобруйского кондитерского предприятия. Заменят импорт - приготовят твердый жевательный мармелад - боле 3 тысяч тон в год.
Восток дело тонкое, а юго-восток Беларуси еще и экономически непростое. 6 из 7 регионов перечисленных в указе пострадали от последствий чернобыльской аварии, а это и выселенные деревни, и ликвидированные предприятия, земли выведенные из севооборота. Но сколько за это время сделали сами люди – наверное, они главное достояние и энергия белорусской земли.
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Еще один проект, поддержанный в свое время Президентом. Мост через реку Сож скоро соединит берег левый и правый Славгорода. Для местных жителей это символ и...
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