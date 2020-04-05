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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Славгородский район. "Место для жизни" Еще один проект, поддержанный в свое время Президентом. Мост через реку Сож скоро соединит берег левый и правый Славгорода. Для местных жителей это символ и...

Еще один проект, поддержанный в свое время Президентом. Мост через реку Сож скоро соединит берег левый и правый Славгорода. Для местных жителей это символ и устойчивого развития, и качества жизни. Есть еще указ по поддержке юго-востока.Речь о семи районах Могилевщины, в числе которых Славгородский. Задача - привлечь в слабо развивающиеся, но перспективные районы инвестиции и бизнес, создать условия для жизни молодых специалистов и их семей, помочь построить жилье. Кстати, кредиты для этих целей здесь под 1 процент.В Славгородском районе предприниматели ставку делают на деревопереработку, сельское хозяйство и туризм. Местные крафтовые сыры - уже хорошо узнаваемый бренд.Как развивается Славгородский район сегодня, в чем перспективы и при чем тут "синий колодец" с целебной водой - расскажет Ксения Лебедева в нашей рубрике "Место для жизни".Славный город на юго-востоке Могилевщины спустя почти 9 столетий лишь молодеет. Сначала года 40 семей отпраздновали новоселье, строят жилье еще для 60. И это без учета индивидуальных построек. Жилье есть - не хватает работников села. Но над привлекательностью этой миссии работают, как и над инфраструктурой для жизни. В Молодежке закладывают фундамент детского сада на 75 мест. Есть для кого! Ежегодно прибывает полсотни молодых специалистов, практически все остаются. А это врачи, учителя и работники сельского хозяйства.Сож разделяет Славгородский район на две части. Чтобы добраться с одного берега на другой, есть короткий путь (вот эта понтонная переправа, которая действует с мая по октябрь) и длинный - в объезд, а это крюк в 100 километров. Поэтому, когда в 2015 году сюда приехал Президент и спросил, что сегодня нужно Славгороду, жители были единогласны - нужен мост. И вот результат - мост почти завершен и скоро откроется для движения транспорта.Что интересно, фермы - вот эти громоздкие детали моста - доставляли из Кричева по воде - преодолели путь в полторы сотни километров, чтобы оказаться на своем месте. Этот мост станет одним из самых протяженных в республике. Для местных он не просто дорога слева направо, а символ развития и веры.Синий колодец или Голубая криница - круглогодичное место паломничества - апогей 14 августа, когда 100 тысяч верующих со всего мира едет именно сюда. В Православной церкви это день памяти Семи святых мучеников Маккавейских, в христианской традиции - символ несгибаемости.В районе задумались о развитии и сохранении этой территории. Ведь ежегодная антропогенная нагрузка, бесконтрольная, могла привести к исчезновению. Сейчас это один из пяти родников Беларуси, которые объявлены памятниками природы республиканского значения. Находится под охраной государства.Нам рассказали, что голубой родник лечит хвори. Этим и уникален. Отнеслись к этому с легким недоверием, поэтому подтверждение искали у специалистов Академии наук.На этом же берегу создали республиканский водно-болотный заказник, чтобы сохранить исчезающие виды диких растений, краснокнижных животных. Для развития туристического направления, на этом берегу создают маршруты для путешествий - пешие и вело, вышки для наблюдений за животными и птицами. На территории Голубой криницы появятся организованные торговые ряды для ремесленников, аграриев, отдельно рынок меда.Сыр действительно вкусный - оценила вся съемочная группа. Посмотрите, каким он был 20 минут назад…Почти 15 лет назад сыровары Славгородчины объединились, создали сырный фест - гремит на всю республику. Пять лет назад местные крафтовые сыры оценил и Александр Лукашенко.На Славгородчине более 30 сыроваров, заказы рассылают по всей республике постоянным клиентам - любителям полезного и вкусного. Продается он и в столичных экомагазинах. Правда, дороже, чем здесь.Небольшой бизнес формирует треть поступлений в бюджет района. А это 53 малых и средних организации и 142 индивидуальных предпринимателя. Основной фундамент бюджета - это деньги от сельскохозяйственных организаций.Самый крупный проект на 2020 год на юго-востоке Могилевщины - в Славгородском районе - свинокомплекс на 24 тысячи голов с комбикормовым цехом. Строят Могилевский мясокомбинат. Он даст району 86 рабочих мест и сократит объемы закупаемой свинины в области. А развитие этого направления даст толчок и растениеводству. Плюс 100 рабочих мест создаст сладкая отрасль - филиал Бобруйского кондитерского предприятия. Заменят импорт - приготовят твердый жевательный мармелад - боле 3 тысяч тон в год.Восток дело тонкое, а юго-восток Беларуси еще и экономически непростое. 6 из 7 регионов перечисленных в указе пострадали от последствий чернобыльской аварии, а это и выселенные деревни, и ликвидированные предприятия, земли выведенные из севооборота. Но сколько за это время сделали сами люди – наверное, они главное достояние и энергия белорусской земли.