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В Минске открылся "Мамский дом"

06.04.2020 13:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

У вас маленький ребенок, вы всю себя отдаете интересам малыша, но при этом понимаете, что жизнь проходит мимо,  и вы становитесь заложницей декретного отпуска. А знаете ли вы, что в Минске  появилось, наконец, такое место, куда можно прийти с ребенком и не просто выдохнуть, а получить поддержку других мам, уделить внимание себе и своему внутреннему миру.  И называется  оно соответственно - "Мамский дом". Кстати, это первый подобный проект в Беларуси.

Татьяна Щуко, автор и руководитель проекта "Мамский дом": "Все началось три года назад, когда родилась Варвара, и я на себе почувствовала, что такое социальная изоляция".

Как говорит автор и руководитель проекта, мама двоих малышей, Татьяна Щуко, идея "Мамского дома" заключается в том, чтобы предоставить возможность каждой женщине в декрете развиваться, самореализовываться и восстанавливаться. И, самое главное, делать это без отрыва от общения и заботы о ребенке. Особое внимание уделяется потребностям мам детей первого года жизни.

В проекте реализована философия SelfMama. Это философия современных мам, которая предоставляет женщине моральное право не выбирать, а успешно совмещать саморазвитие и материнство. А ребенку дает возможность знакомиться с мамой через погружение в ее ежедневную жизнь.  

Ольга, посещает "Мамский дом": "Мне очень интересно. Я прихожу сюда провести время, расслабиться, получить удовольствие". 

Юлия, посещает "Мамский дом": "В городе много интересных мест, но они все акцентированы на детей. Мама приходит и сидит. А это для души, тела и эмоций".

"Мамский дом" существует всего несколько месяцев, но они оказались весьма насыщенными событиями, их было около 50. Дело по душе здесь найдет любая женщина. Можно не только заняться  танцами, но и выучить английский язык, пройти курс по стилю, поучаствовать в мастер-классе по макраме. Немало интересного ждет и малышей: музыкальные уроки, игры, детские спектакли. Кстати, вход пап, бабушек и дедушек в "Мамский дом" вовсе не воспрещен.  

Осталось добавить, адрес "Мамского дома" - Долгобродская, 4. Время работы пространства: вторник - воскресенье с 10:00 до 13:00. С 13:00 до 19:00 -  время для организации мероприятий, а также других программ "Мамского дома".

 
Теги: Минск
 
 
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У вас маленький ребенок, вы всю себя отдаете интересам малыша, но при этом понимаете, что жизнь проходит мимо,  и вы становитесь заложницей декретного отпуска. А...
 
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