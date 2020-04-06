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Экран на главной площади Борисова транслирует слова благодарности всем причастным к борьбе с коронавирусом – ФОТО

06.04.2020 — Новости Общества | Единство  
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Источник материала: Единство

Акция благодарности и поддержки врачей идет по всему миру, везде, где эти самоотверженные люди борются за жизни заболевших людей. И каждое, даже еле слышное, самое маленькое «спасибо» становится громким и значимым, усиливается стократ, показывает, насколько бесценен труд каждого человека в белом халате.

Именно медработники первыми сталкиваются с пандемией. Находясь в группе риска, они нелегким повседневным трудом защищают величайшие ценности, дарованные человеку, – его жизнь и здоровье. «Спасибо» сегодня звучит не только как благодарность, но и как поддержка для   медиков всего мира, которые в эти дни работают на износ.

Спасибо врачам, фельдшерам, медсестрам и санитарам, водителям – всем, кто помогает жителям нашего региона и по всему миру бороться с вирусом.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что в сегодняшних реалиях большой поддержкой для наших медработников будет и соблюдение санитарных норм гражданами. Заботьтесь о своем здоровье и здоровье близких.

Наш корр.

 
 
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На уличном светодиодном экране центральной площади Борисова появились слова благодарности медработникам.
 
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