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Сырники с тыквой

06.04.2020 13:20 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 250 граммов творога, жирностью 9 %,  250 граммов тыквы, 1 яйцо, 2 чайные ложки сахара, щепотку корицы, немного муки и растительного масла. 

Из этих продуктов приготовим сырники с тыквой. 

Тыкву очищаем  и натираем на мелкой терке. 

В тыкве нет крахмала и вредных жиров. Основную часть массы составляет полезная мякоть, насыщенная пищевыми волокнами и соками. Сахаров в этом растительном плоде - мене 3 граммов. 

Творог разминаем вилкой с сахаром, солью и яйцом. Добавляем натертую тыкву. Если тыква очень сочная, сок лучше отжать. Присыпаем  молотой корицей. 

Корицу принято считать одной из самых давних пряностей. Упоминание об использовании коры дерева были найдены во время раскопок пирамид в Египте, а древние римляне приравнивали специю к серебру. 

Все творожное тесто хорошенько перемешиваем. В тарелку высыпаем муку для панировки. Из творожной массы скатываем небольшие шарики и обваливаем их в муке со всех сторон. Затем творожные шарики нужно приплюснуть ладонями, лишнюю муку стряхнуть. Выкладываем сырники в разогретую сковороду с маслом и жарим на среднем огне до румяности по несколько минут с каждой стороны. Подаем со сметаной, йогуртом или любым джемом. 

Пусть ваш хороший день начинается с хорошего завтрака!

 
 
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На этой неделе один из компонентов завтрака - тыква.  Сегодня  мы возьмем: 250 граммов творога, жирностью 9 %,  250 граммов тыквы, 1 яйцо, 2 чайные ложки сахара, щепотку...
 
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