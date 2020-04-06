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Минобразования проектирует специальности индустрии 4.0
06.04.2020 09:06 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси в ближайшие годы вырастет спрос на специальности и профессии, связанные с так называемой индустрией 4.0 или умными предприятиями. Многие из них сконцентрированы и возводят в Минской области: это компании индустриального парка "Великий камень", Нежинского горно-обогатительного комплекса, или, например, заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Как рассказали в Министерстве образования, университеты и колледжи уже вносят свои предложения по проектированию новых специальностей.
Сергей Касперович, начальник главного управления Министерства образования Беларуси: "Сильны и конкурентоспособны будут межпредметные специалисты, которые владеют серьезно технической стороной вопроса, технологией производства какого-то продукта и одновременно IT-технологиями. Они одновременно обладают набором sold skills, это такие знания, связанные с иностранными языками, менеджментом, командообразованием. И мы сегодня в системе образования как раз и работаем над проектированием таких специальностей".
А в парке "Великий камень" этой весной должен открыться инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. Это своего рода кластер, где будут на качественно новом уровне комбинировать знания, практику и производство.
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В Беларуси в ближайшие годы вырастет спрос на специальности и профессии, связанные с так называемой индустрией 4.0 или умными предприятиями. Многие из них...
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