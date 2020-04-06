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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минобразования проектирует специальности индустрии 4.0 В Беларуси в ближайшие годы вырастет спрос на специальности и профессии, связанные с так называемой индустрией 4.0 или умными предприятиями. Многие из них...

В Беларуси в ближайшие годы вырастет спрос на специальности и профессии, связанные с так называемой индустрией 4.0 или умными предприятиями. Многие из них сконцентрированы и возводят в Минской области: это компании индустриального парка "Великий камень", Нежинского горно-обогатительного комплекса, или, например, заводы Белорусской национальной биотехнологической корпорации. Как рассказали в Министерстве образования, университеты и колледжи уже вносят свои предложения по проектированию новых специальностей.А в парке "Великий камень" этой весной должен открыться инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений. Это своего рода кластер, где будут на качественно новом уровне комбинировать знания, практику и производство.