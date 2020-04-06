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Все организованные туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь

06.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

"По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек - туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск", - сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович.

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Теги: Минск
 
 
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"По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6...
 
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