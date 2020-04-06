ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Skype предлагает видеозвонки без регистрации и приложений

06.04.2020 13:34 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Новая функция называется Meet Now. Благодаря ней общаться с родными, близкими, друзьями и коллегами по работе станет проще: не нужно регистрироваться и  устанавливать приложение мессенджера. 

Необходимо на сайте сервиса создать видеоконференцию как зарегистрированный пользователь или гость (в Skype это называется собрание). После этого другие участники могут таким же образом присоединиться к собранию по ссылке, независимо от того, есть у них учетная запись Skype или нет.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда.    
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новая функция называется Meet Now. Благодаря ней общаться с родными, близкими, друзьями и коллегами по работе станет проще: не нужно регистрироваться и  устанавливать...
 
Новости дня
Новости общества
 
С 6 апреля на время репетиций парада ограничат движение транспорта по проспекту Машерова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

05.04.2020
Mir24.TV Belarus
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Горецкий вестник
06.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика