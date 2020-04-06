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Один день сотрудника отделения социальной помощи на дому

06.04.2020 14:16 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Обычный день сотрудника социальной службы начинается с получения заявок. Затем заявка обрабатывается, сотрудник перезванивает человеку, говорит данные соцработника и время его прихода. Каждый сотрудник социальной службы обязан вести журнал учета показаний температуры тела, а перед выездами он, естественно, надевает перчатки и маску.

Нагрузка у социальных работников сейчас немаленькая - только в Центральном районе Минска 1759 одиноко проживающих пенсионеров. С каждым сотрудники социальной службы связались - позвонили по телефону и рассказали о возможности бесплатной доставки продуктов и лекарств, оставили буклеты в почтовых ящиках. К тому же телефоны для обращения есть на сайте Минского горисполкома и администраций районов города. 

Валентина Жданова, заведующий отделением социальной помощи на дому: "Мы просим всех людей пожилого возраста максимально ограничить свои прогулки, особенно по магазинам и аптекам. Мы готовы помочь одиноким и одиноко проживающим".

Один день мы решили провести с Людмилой Кадач - сотрудницей отделения социальной помощи на дому. Сегодня в нашем списке 4 адреса. Пенсионеры просят купить лекарства и продукты. В списках  обычные товары: хлеб, молоко, творог. Есть продукты для выпечки: сода, какао, разрыхлитель. К слову, это популярный заказ -  сейчас лучшее время, чтобы заняться кулинарией и побаловать себя вкусным тортом.

Первый адрес - на улице Леси Украинки. Улыбчивая Валентина Максимовна уже ждет нашего прихода: выглядывает в окно. В целях безопасности продукты и деньги передает через него же: благо, живет на первом этаже. Просит сходить в аптеку, магазин и обязательно купить средство для дезинфекции рук.

Списки покупок пенсионеры готовят внушительные: чтобы меньше контактировать с другими людьми, закупаются надолго.

Наталья Васильевна тоже решила обратиться за помощью. Говорит, дети живут далеко - в другой стране.

Нынешняя ситуация учит нас главному - заботиться о себе и, конечно, о людях старшего возраста. И несмотря на то, что сейчас физически мы дистанцировались друг от друга, духовно мы как никогда близко.

 
Теги: Минск
 
 
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Обычный день сотрудника социальной службы начинается с получения заявок. Затем заявка обрабатывается, сотрудник перезванивает человеку, говорит данные...
 
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