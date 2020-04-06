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Минспорта: все организованные туристы вернулись в Беларусь
06.04.2020 14:56 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Все туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, рассказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. Об этом
— По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек — туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск, — рассказала Ирина Воронович.
Телеграм-канал также сообщает, что некоторые из самостоятельных туристов, которые не пользовались услугами турфирм, все еще остаются за границей.
Напомним, по
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Все туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, рассказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович....
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