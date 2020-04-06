Минспорта: все организованные туристы вернулись в Беларусь

Источник материала: Tut.by

Все туристы, которые покупали путевки в турфирмах, вернулись в Беларусь, рассказал директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

— По данным туроператоров и турагентов, на сегодня белорусских организованных туристов за рубежом нет. Определенные проблемы были при возвращении последних 6 человек — туристов из Таиланда, но они вчера уже вернулись в Минск, — рассказала Ирина Воронович.

Телеграм-канал также сообщает, что некоторые из самостоятельных туристов, которые не пользовались услугами турфирм, все еще остаются за границей.

Напомним, по данным Минспорта на 19 марта , когда страны начали закрывать границы из-за пандемии, за рубежом находилось более 8 тысяч организованных белорусских туристов — это те люди, которые выезжали на курорты по путевкам. Из них около 6 тысяч в Египте, около 2 тысяч — в других странах.