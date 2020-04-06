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Тепло до +23 °С и туман. Какой будет погода на неделю?

06.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Тепло до +23 °С и туман. Какой будет погода на неделю?

В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«Погоду в первой половине текущей недели можно смело назвать генеральной репетицией весны. Уже сегодня под влиянием антициклона в Беларуси в основном солнечно.Малоактивные атмосферные фронты и преобладание антициклонального характера погоды обусловят большой дефицит осадков. В связи с этим в стране возрастает угроза лесных пожаров. Находясь в лесной зоне, будьте осторожны с огнем», — сказали в Белгидромете.

Во вторник, 7 апреля, центр антициклона переместится на Киевскую область, а Беларусь окажется на его теплой стороне. Поэтому ожидается небольшая облачность, будет без осадков. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью составит от минус 3 до плюс 3 градусов, местами в южных районах — до минус 5 градусов. Днем будет 15-21 градус тепла, по юго-западу воздух может прогреться до 23 градусов.

В среду, 8 апреля, Беларусь останется в области повышенного атмосферного давления от украинского антициклона, лишь ночью и утром по северо-востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по северо-востоку пройдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 7 градусов. Днем будет 13-19 градусов тепла, по юго-западу — плюс 20-22 градуса.

В четверг, 9 апреля, сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Во многих районах обойдется без осадков. Но днем с Балтийского моря на северо-запад страны переместится атмосферный фронт, и здесь увеличится облачность, пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный умеренный, в дневные часы порывистый. Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6 градусов, местами — до минус 2 грудусов. Днем будет 17-23 градуса тепла, по северу-западу прохладнее — плюс 14-16 градусов.

«Но такая погода продлится недолго. Уже в пятницу, 10 апреля, погодные условия начнет формировать холодный атмосферный фронт, который оттеснит очень теплый воздух за пределы нашей страны. Фронтальный раздел осадков принесет немного, лишь местами по стране пройдут кратковременные дожди», — отметили в Белгидромете. В ночные и утренние часы в низинах и вблизи водоемов могут сгущаться слабые туманы. Юго-западный ветер сменится на северо-западный, ночью будет слабым, днем — порывистым. Температура воздуха ночью составит 2-9 градусов выше нуля. Днем будет плюс 7-13 градусов, по юго-западу — на пару градусов теплее.

По предварительному прогнозу, в предстоящие выходные ожидается прохладная погода. В воскресенье по северу страны вновь может наблюдаться небольшой снег.-

БелТА

 
 
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В Беларуси к концу недели похолодает, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и...
 
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