В Минске двое мужчин украли ковш экскаватора со стройки

Источник материала: Tut.by

Двое мужчин украли со стройки в Минске ковш. Они собрались использовать его в быту. Подробности сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: mvd.gov.by

31-летний минчанин целый месяц ездил мимо стройки и наблюдал за техникой. Потом подговорил друга и вместе с ним приехал на площадку.

Рядом со строительной техникой лежал открепленный ковш, его минчане погрузили в свою машину и уехали. Как они пояснили позже, продавать его не планировали, хотели использовать в быту, так как у одного из мужчин есть такой же экскаватор-погрузчик.

Похитителей ковша нашли милиционеры, деталь с экскаватора у них изъяли. Сумма ущерба — около 2300 белорусских рублей.

Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчин дана правовая оценка.