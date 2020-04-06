|
В Минске двое мужчин украли ковш экскаватора со стройки
06.04.2020 13:44 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Двое мужчин украли со стройки в Минске ковш. Они собрались использовать его в быту. Подробности
31-летний минчанин целый месяц ездил мимо стройки и наблюдал за техникой. Потом подговорил друга и вместе с ним приехал на площадку.
Рядом со строительной техникой лежал открепленный ковш, его минчане погрузили в свою машину и уехали. Как они пояснили позже, продавать его не планировали, хотели использовать в быту, так как у одного из мужчин есть такой же экскаватор-погрузчик.
Похитителей ковша нашли милиционеры, деталь с экскаватора у них изъяли. Сумма ущерба — около 2300 белорусских рублей.
Материалы проверки переданы в Партизанский (Минска) РОСК Республики Беларусь, где действиям мужчин дана правовая оценка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Двое мужчин украли со стройки в Минске ковш. Они собрались использовать его в быту.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)