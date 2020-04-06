Депозиты на «Семейный капитал» открыты для более чем 82 тыс. многодетных семей

Источник материала: Вороновская газета





На 1 апреля для многодетных семей открыто 82 125 депозитных счетов «Семейный капитал», сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

По программе «Семейный капитал» на 2015-2019 годы открыто 81 215 депозитных счетов на сумму $812,15 млн. По программе новой пятилетки (2020-2024 годы) для многодетных семей открыто 910 депозитных счетов «Семейный капитал» на сумму Br20,475 млн.

Семейный капитал по программе 2015-2019 годов назначается в размере $10 тыс. для многодетных семей, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) в период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2019-го включительно. Таким образом, обратиться за назначением можно по 30 июня 2020 года включительно, но не позднее 6 месяцев со дня рождения (усыновления, удочерения) третьего или последующих детей.

Размер семейного капитала по новой программе составляет Br22,5 тыс. и назначается многодетным семьям, в которых третий или последующий ребенок родился (усыновлен, удочерен) с 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года включительно.

«На 1 апреля этого года на досрочное распоряжение средствами семейного капитала подано 11 748 заявлений. Из них на улучшение жилищных условий — 10 968 (94%), получение образования — 462 (4%), получение медицинских услуг — 318 заявлений (2%). Принято 9 651 решение о досрочном распоряжении средствами семейного капитала», — добавили в Минтруда.

Больше всего решений о досрочном использовании принято в Брестской области — 2 296. Далее следуют Минская область — 1 614, Гомельская — 1 549, Гродненская — 1 253, Минск — 1 148, Витебская — 902 и Могилевская области — 889.

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