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Mark Formelle более 80% производства переводит на выпуск комбинезонов, масок и бахил для врачей

06.04.2020 17:44 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Mark Formelle более 80% своего производства переводит на выпуск медицинских изделий. В компании отложили весеннюю и летнюю коллекции, фактически за неделю освоив выпуск новых товаров.


Иллюстрация предоставлена компанией Mark Formelle

— Под пошив медицинских изделий переводим более 80% нашего производства, — рассказывает Андрей Сериков, директор компании Mark Formelle. — Мы освоили выпуск наиболее сложного вида товаров — защитных одноразовых комбинезонов для врачей в реанимациях, другого медперсонала. Пошить такой комбинезон достаточно трудоемко.

Представители компании ездили в инфекционные больницы и спрашивали медиков, как лучше доработать защитные комбинезоны.

— Врачи просили обратить внимание даже на мелочи: чтобы сверху на комбинезоне были карманы, чтобы были специальные манжеты, резиночки — все для того, чтобы им было удобно работать.


Иллюстрация предоставлена компанией Mark Formelle

Материал для комбинезонов производится в Беларуси на предприятии «СветлогорскХимволокно». Их выпускать на Mark Formelle начали только на прошлой неделе.

— Наша компания за неделю освоила производство более 20 наименований изделий. Технологи и конструкторы не выходили из экспериментального производства до полуночи всю неделю. Это же нужно было не только нарисовать, а и создать конструкцию, отшить образцы, проверить материал, отработать средства малой механизации. Ведь наше оборудование настроено на трикотажное полотно, а сейчас нужно отшивать изделия из другого материала.


Иллюстрация предоставлена компанией Mark Formelle

Часть пошитых комбинезонов компания подарит инфекционным больницам. Ранее Mark Formelle отправила 20 тысяч рублей инфекционной больнице в Минске.

 
Теги: Минск
 
 
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Mark Formelle более 80% своего производста переводит на выпуск медицинских изделий. В компании отложили весеннюю и летнюю коллекции, фактически за неделю освоив выпуск...
 
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