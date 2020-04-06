Источник материала: БT

Троллейбусы обрабатывают трижды в день

В магазинах усиленный контроль за чистотой

В детских садах влажную уборку стали делать в 2 раза чаще

Ваша безопасность в ваших руках

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во всех учреждениях, в транспорте и торговых точках проходит обязательная дезинфекция Наверняка, вы обратили внимание, что в магазинах, в поликлиниках и аптеках сейчас ходят работники, который вытирают все поверхности. Это не обычная плановая...

Наверняка, вы обратили внимание, что в магазинах, в поликлиниках и аптеках сейчас ходят работники, который вытирают все поверхности. Это не обычная плановая уборка. Сейчас. Про новую технику безопасности расскажетв среднем трижды в день: на отстое и в обеденный перерыв на станции, а также в автопарке. Сперва транспорт проезжает через мойку-автомат, после его домывают вручную снаружи и внутри.Когда пассажир вышел из троллейбуса и зашел в магазин, прямо на входе можно обработать руки. Практически во всех объектах торговли установлены антисептики. Дезинфекция в магазинах проходит каждые три часа. Промывают все, к чему мог прикасаться покупатель, даже терминалы.Наклейки на полу призывают покупателей стоять на безопасном расстоянии. Так же руководители позаботились о своих сотрудниках.Воспитатели моют руки энное количество раз в день. В детских садах этой весной влажную уборку стали делать в два раза чаще. Каждые пару часов сотрудники протирают дезинфекторами ручки, краны, подоконники. Обязательно в каждой группе есть лампы кварцевания. Пока они работают, малыши ходят на прогулку. Свежий воздух — лучший дезинфектор для молодого организма.Ваше состояние вряд ли кто-то оценит лучше вас самих. Медики призывают остаться дома при даже небольшой температуре. Кстати, чтобы обработать свою квартиру, не обязательно покупать дезинфектор. Антисептик можно сделать самостоятельно - добавить в спирт перекись водорода и немного глицерина. Также для запаха в раствор можно капнуть, например, сок алоэ или эфирное масло лаванды.Медики отмечают, молекула COVID-19 достаточно тяжелая. Ей сложно долететь до собеседника во время разговора. Зато она может упасть на стол и зацепиться за руки. Антисептики сегодня есть на входе в любой магазин и надо понимать, что в очередной раз нажимая на рычаг, вы защищаете не только себя, но и своих родных.