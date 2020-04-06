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Во всех учреждениях, в транспорте и торговых точках проходит обязательная дезинфекция

06.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Наверняка, вы обратили внимание, что в магазинах, в поликлиниках и аптеках  сейчас ходят работники, который вытирают все поверхности. Это не обычная плановая уборка. Сейчас во всех учреждениях, в транспорте и торговых точках  каждые два часа  проходит обязательная дезинфекция. Про новую технику безопасности  расскажет Юлия Гризунт. 

Троллейбусы обрабатывают трижды в день

Каждый столичный троллейбус, автобус или трамвай проходит санобработку в среднем трижды в день: на отстое и в обеденный перерыв на станции, а также в автопарке. Сперва транспорт проезжает через мойку-автомат, после его домывают вручную снаружи и внутри. 

Во всех учреждениях, в транспорте и торговых точках проходит обязательная дезинфекция


Максим Курейчик, главный инженер троллейбусного парка №2 г. Минска"Дезинфекцию подвижного состава производим ежедневно. Дезинфекцию проходит весь подвижной состав парка, также организованы бригады по дезинфекции подвижного состава на станциях. Подвижной состав, который приезжает на станцию на отстой и на обед в первую смену и вторую, проходит дезинфекцию салонов специальными дезинфицирующим средствами".

В магазинах усиленный контроль за чистотой

Когда пассажир вышел из троллейбуса и зашел в магазин, прямо на входе можно обработать руки. Практически во всех объектах торговли установлены антисептики. Дезинфекция в магазинах проходит каждые три часа. Промывают все, к чему мог прикасаться покупатель, даже терминалы. 
Наклейки на полу призывают покупателей стоять на безопасном расстоянии. Так же руководители позаботились о своих сотрудниках. 

Виталий Галицкий, замдиректора универмага: "Во-первых, все работники, задействованные в обслуживание покупателей, обеспечены средствами индивидуальной защиты. Это маски и одноразовые перчатки. Во-вторых, закуплены локтевые дозаторы с дезсредствами для рук".

В детских садах влажную уборку стали делать в 2 раза чаще

Воспитатели моют руки энное количество раз в день. В детских садах этой весной влажную уборку стали делать в два раза чаще. Каждые пару часов сотрудники протирают дезинфекторами ручки, краны, подоконники. Обязательно в каждой группе есть лампы кварцевания. Пока они работают, малыши ходят на прогулку. Свежий воздух — лучший дезинфектор для молодого организма.

Ваша безопасность в ваших руках

Во всех учреждениях, в транспорте и торговых точках проходит обязательная дезинфекция


Ваше состояние вряд ли кто-то оценит лучше вас самих. Медики призывают остаться дома при даже небольшой температуре.  Кстати, чтобы обработать свою квартиру,  не обязательно покупать дезинфектор. Антисептик можно сделать самостоятельно - добавить в спирт перекись водорода и немного глицерина. Также для запаха в раствор можно капнуть, например, сок алоэ или эфирное масло лаванды.

Медики отмечают, молекула COVID-19 достаточно тяжелая. Ей сложно долететь до собеседника во время разговора. Зато она может упасть на стол и зацепиться за руки. Антисептики сегодня есть на входе в любой магазин и надо понимать, что в очередной раз нажимая на рычаг, вы защищаете не только себя, но и своих родных. 

 
Теги: Минск
 
 
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Наверняка, вы обратили внимание, что в магазинах, в поликлиниках и аптеках  сейчас ходят работники, который вытирают все поверхности. Это не обычная плановая...
 
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