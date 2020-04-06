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Профессии, нужные людям. Сегодня в объективе - врач скорой помощи

06.04.2020 21:44 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Агентство теленовостей продолжает рассказывать про профессии, нужные людям. И сегодня в объективе  врач скорой помощи. Этот ролик мы снимали еще несколько месяцев назад  и планировали его выход в эфир позже.

Профессии, нужные людям. Сегодня в объективе - врач скорой помощи


Однако сейчас, похоже,  самое время сказать врачам спасибо так, как мы умеем - предоставив им эфир. Выбирая эту профессию, каждый из них знал, что будет сталкиваться с вызовами постоянно. Но вряд ли  кто-то ждал такого, как сейчас.

Мы хотим сказать "спасибо"

Мы лишь хотим сказать, как уважаем ваш труд, наши врачи. Мы с вами. И призываем каждого белоруса сплотиться, проявить терпение, уважение, понимание  к благородным людям в белых халатах.
 
Теги: Новости
 
 
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Агентство теленовостей продолжает рассказывать про профессии, нужные людям. И сегодня в объективе  врач скорой помощи. Этот ролик мы снимали еще несколько месяцев...
 
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