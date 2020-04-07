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Погода в Могилеве на 7 апреля

07.04.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 7 апреля, в Могилеве малооблачно.

Утром в Могилеве температура воздуха +7 °C. Ветер Ю — 2−4 м/с. Влажность составит 80%, давление — 777 мм рт. ст.

Днем температура воздуха +14 °C. Ветер ЮЗ — 6−8 м/с, порывами до 12 м/с. Влажность составит 40%, давление — 776 мм рт. ст.

Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер ЮЗ — 5−7 м/с, порывами до 9 м/с. Влажность составит 65%, давление — 772 мм рт. ст.

Хорошего дня, друзья!

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Теги: Могилев
 
 
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Сегодня, 7 апреля, в Могилеве малооблачно
 
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