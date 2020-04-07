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Погода в Могилеве на 7 апреля
07.04.2020 06:03 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 7 апреля, в Могилеве малооблачно.
Утром в Могилеве температура воздуха +7 °C. Ветер Ю — 2−4 м/с. Влажность составит 80%, давление — 777 мм рт. ст.
Днем температура воздуха +14 °C. Ветер ЮЗ — 6−8 м/с, порывами до 12 м/с. Влажность составит 40%, давление — 776 мм рт. ст.
Вечером температура воздуха +9 °C. Ветер ЮЗ — 5−7 м/с, порывами до 9 м/с. Влажность составит 65%, давление — 772 мм рт. ст.
Хорошего дня, друзья!
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Сегодня, 7 апреля, в Могилеве малооблачно
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