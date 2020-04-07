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Радуйся, Благодатная! 7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

07.04.2020 — Новости Общества | Полымя  
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Источник материала: Полымя

7 апреля Православная Церковь отмечает один из великих двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы.

Радуйся, Благодатная! 7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

В этот день вспоминается событие, когда Деве Марии явился Архангел Гавриил и возвестил о том, что у нее родится Сын, который станет Спасителем мира. «Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между женами!» – услышала Она и смутилась. «Как же это будет, – спросила Дева Мария, – когда Я не знаю мужа?». Ответом Ей были слова Гавриила: «Дух Святой найдёт на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя, посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божиим». На что Мария с доверием, как истинная раба Господня, сказала: «Да будет мне по Слову Твоему!». Ангел отошел, а Дух Божий осенил Деву Марию, и Господь воплотился. В Иисусе Христе Он предстал не только как Бог, но и соединил в себе неизменно, нераздельно и неразлучно человеческую природу и человеческую личность. И мы с этого момента говорим о Господе не только как о Творце и Промыслителе нашем, но и как о Спасителе и Богочеловеке.

Благовещение исполнено великой радости, ибо напоминает верующим о благой вести, о Спасителе. Недаром даже звон в храме называется «благовестом», да и Евангелие в переводе с греческого языка также значит «благая весть». В этот день, как подметили наши предки, даже солнце радуется и «играет» на восходе. А вот от всякой работы следует воздержаться, ибо на Благовещение «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет».

Олег СУШКО,
настоятель храма Архистратига Божия Михаила агр. Цирин, протоиерей

 
 
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7 апреля Православная Церковь отмечает один из великих двунадесятых праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы. В этот день вспоминается событие, когда
 
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