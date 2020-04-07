Имя начальника участка сетей водопровода и канализации СПМК-35 Виктора Пошелюка занесено на Доску почёта Пинского района

Источник материала: Полесская правда

Наивный вопрос: так кто все-таки главный человек на стройплощадке? Здесь двух мнений быть не может: конечно же прораб! Как говорится, до бога высоко, до начальства далеко, а прораб вот он, рядом – и фронт работ определит, и людей по местам расставит, и технику подгонит, и стройматериалами обеспечит. А также подскажет, научит, покажет, но если нужно, то и такой нагоняй учинит, что только держись.

Виктор Иванович Пошелюк из таких. Вообще-то он начальник участка сетей водопровода и канализации СПМК-35 «Пинсксовхозстроя», но так уж сложились обстоятельства последних лет, что ему приходится выполнять и обязанности прораба. Порядком воды утекло с тех пор, как в состав участка входили две полноценные бригады численностью около двух десятков человек. Сейчас личный состав уменьшился наполовину, но действовать приходится методами отряда быстрого реагирования: не успеваешь сдать один объект, а тебя уже ждут на очередной стройке.

…Он родом из Отолчиц в Ивановском районе. А строителем стал во многом благодаря примеру отца. Тот с бригадой мастеров, которыми испокон века славится Яновский край, изъездил, считай, всю среднюю полосу России – строили коровники в Орловской, Курской, Тамбовской и других областях. Стоит ли говорить, что сын Виктор с малых лет знал, как подойти к рубанку и сколько раствора следует класть при кирпичной кладке. Что ж тут удивляться, что сразу после школы хлопец поступил в Пинский гидромелиоративный техникум, окончив который и отслужив положенное в армии, начал профессиональную карьеру в одном из СМУ в Буда-Кошелевском районе на Гомельщине. Впрочем, задержался он там недолго, всего оговоренный распределением год, а затем вернулся в Пинск. И вот теперь внимание: с февраля 1979 года Виктор Николаевич Пошелюк трудится в СПМК-35 – более 40 лет. Факт у строителей не то чтобы такой уж редкий, но дающий человеку определенную характеристику: умение держать слово, не бояться ответственности, горой стоять за своих товарищей.

Может, кто не в курсе, скажу, что СПМК-35 специализируется на строительстве так называемого нулевого цикла – фундамент, благоустройство, подсобные помещения. И наружные водопроводные сети и канализация. А теперь представьте работу: четыре десятка лет в траншеях, под дождем и снегом, часто вдали от населенных пунктов. При всем при этом Виктор Николаевич ощущает себя счастливым человеком. Потому что судьба подарила ему нечастый шанс заниматься любимым делом. И возможность трудиться рука об руку с такими надежными мужиками, как монтажники Дмитрий и Николай Невары, экскаваторщик Петр Лебедь, тракторист Дмитрий Цыкур. Такими, как дядя Вася Хоботов, Василий Алексеевич, дорожный рабочий, который трудится в колонне более тридцати лет. Да и другие специалисты подобрались на участке один к одному – работящие, дисциплинированные, исполнительные. Как и сам их начальник.

Виктор Николаевич начал работать в СПМК-35 мастером. К нему внимательно присматривались, а через 6 лет доверили исполнять обязанности прораба. Прошло еще 4 года, и он опять стал прорабом участка по прокладке сетей водопровода и канализации. Полноценным. Без приставки «и.о.».

Так вот оно и пошло. Если перечислить все объекты, на которых за свою строительную карьеру трудился Виктор Николаевич, то придется издавать специальную книгу – иначе не уместишь. Скажу только, что в позапрошлом году его наградили Нагрудным знаком Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь, а чуть раньше – грамотой областного Совета депутатов… А благодарностей, поощрений и премий местного уровня я и не пробовал считать – что ни год, то их по несколько.

…Год минувший выдался для команды Виктора Пошелюка напряженным. Она была занята на таких крупных объектах, как строительство молочно-товарной фермы в Дубновичах для ОАО «Парохонское». Кстати, там специалисты участка трудятся и сейчас: продолжается строительство животноводческого комплекса. На свой счет Виктор Николаевич имеет правозаписать строительство двух коровников с доильно-молочным блоком в Хворосно (СПК «Валище»), реконструкцию лыжного цеха в Телеханах, 5-ю очередь реконструкции улицы Брестской в Пинске и так далее, и тому подобное.

Повторюсь: год был напряженным, но и награда не заставила себя ждать – имя Виктора Николаевича Пошелюка занесено на районную Доску почета. Поздравить его лично мне удалось с трудом: начальника участка СПМК-35 на базе застанешь редко: он то в упомянутых уже Дубновичах, то в Паре, где идет строительство двух коровников с молочно-доильными блоками… Сказано – отряд быстрого реагирования.

Юрий СЕРГЕЕВ

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