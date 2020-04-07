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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Хищные насекомые помогают выращивать урожай В теплицах северного региона страны выращивать овощи помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать растения от вредителей. К примеру, агрономы из...

В теплицах северного региона страны выращивать овощи помогают хищные насекомые. Их предназначение - защищать растения от вредителей. К примеру, агрономы из Полоцка используют несколько видов таких организмов. И у каждого своя задача. Впервые насекомых-энтомофагов в качестве биологической защиты растений в теплицы заселили несколько лет назад. Результатом овощеводы остались довольны.Полезные насекомые быстро адаптируются к тепличным условиям и приносят огромную пользу. Технология подходит для выращивания томатов, огурцов, зелени. Нашлось место в теплицах под Полоцком и для экзотики. Рядом с зеленью растут бананы. Для продажи они не предназначены, выращивают для души. Растения вот-вот должны расцвести, а созреет урожай к осени.