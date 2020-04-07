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В ботаническом саду на две недели раньше обычного зацвели тюльпаны

07.04.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске в ботаническом саду расцвели тюльпаны. Как сообщили на телеканале «Беларусь 1», произошло это на 2 недели раньше обычного.


Фото: TUT.BY

В ботаническом саду расцвели низкорослые тюльпаны Кауфмана. Обычно они цветут в середине апреля. Нынешняя теплая зима повлияла на то, что тюльпаны зацвели раньше обычного.

Как рассказали в ботаническом саду, массовое цветение тюльпанов ожидается в конце апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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