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В ботаническом саду на две недели раньше обычного зацвели тюльпаны
07.04.2020 13:50 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске в ботаническом саду расцвели тюльпаны. Как сообщили на телеканале «Беларусь 1», произошло это на 2 недели раньше обычного.
В ботаническом саду расцвели низкорослые тюльпаны Кауфмана. Обычно они цветут в середине апреля. Нынешняя теплая зима повлияла на то, что тюльпаны зацвели раньше обычного.
Как рассказали в ботаническом саду, массовое цветение тюльпанов ожидается в конце апреля.
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Обычно они цветут в середине апреля.
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