Онлайн-проект с мастер-классами к Пасхе запустили в Гродненской области

Источник материала: Полымя

Онлайн-проект с мастер-классами от опытных ремесленников на пасхальную тематику запустили в Гродненской области. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении культуры облисполкома.





К проекту под названием «Мастерская#творимдома» присоединились клубные учреждения региона, дома ремесел, мастера народного творчества. На базе сайта управления культуры, порталах учреждений, в социальных сетях выкладывают видео мастер-классов по изготовлению поделок, подарков, украшений пасхальной и предпасхальной тематики.

«Время дома можно провести с интересом и пользой. На это и направлен проект», — рассказали в управлении культуры. В будущем он будет расширен: научат жителей региона делать открытки, уникальные вытинанки и даже готовить по рецептам, признанным элементами нематериального культурного наследия.

Это не единственная возможность познакомиться с культурными особенностями региона дистанционно. На сайте управления культуры Гродненского облисполкома ранее стартовали онлайн-проекты «Домашний театр» и «Музей на диване». Последний дает возможность не выходя из дома ознакомиться с самыми интересными экспозициями региона. Виртуальные и 3D-экскурсии позволят разнообразить досуг. Выбор широкий — это Старый и Новый замки в Гродно, дом-музей Адама Мицкевича в Новогрудке, Ивьевский музей национальных культур, музей еврейского сопротивления в Новогрудке и многие другие.

Проект «Домашний театр» также ориентирован на широкий круг зрителей. Свои спектакли в сеть выложили Гродненский областной театр кукол, Гродненский областной драмтеатр и Слонимский драматический театр. Коллекция доступных для просмотра постановок расширяется. Предоставлены и записи концертов известнейших ансамблей и артистов региона.

Источник: БелТА