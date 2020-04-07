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Главный санитарный врач рекомендовала госорганам перейти на дистанционную работу - по возможности

07.04.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по возможности перейти на дистанционный способ работы.

Получение письма TUT.BY подтвердили сотрудники двух госорганов. Текст документа есть в редакции.

— У нас также давно проводится дезинфекция и санитарная обработка, развешены антисептики, где возможно, введена "удаленка", поездки отменены или ограничены, а те, кто общается с посетителями, работают в масках, — рассказали в одном из ведомств.

Письмо Натальи Жуковой датировано 4 апреля. В нем говорится, что Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций выполнять следующие мероприятия:

  • допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней;
  • по возможности организовать дистанционный способ работы;
  • не допускать к работе тех, у кого есть симптомы ОРИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура и др.);
  • организовать дистанцию в 1−1,5 метра между рабочими местами сотрудников;
  • отложить проведение массовых мероприятий;
  • организовать проведение планерок и совещаний онлайн или с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 метра между сотрудниками;
  • отменить зарубежные командировки;
  • обеспечить возможность соблюдения правил гигиены и использование масок;
  • обеспечить влажную уборку помещений с использование бытовых и/или дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения;
  • отдавать предпочтение одноразовой посуде.

 
 
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Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по...
 
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