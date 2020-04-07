|
Главный санитарный врач рекомендовала госорганам перейти на дистанционную работу - по возможности
07.04.2020 16:30 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по возможности перейти на дистанционный способ работы.
Получение письма TUT.BY подтвердили сотрудники двух госорганов. Текст документа есть в редакции.
— У нас также давно проводится дезинфекция и санитарная обработка, развешены антисептики, где возможно, введена "удаленка", поездки отменены или ограничены, а те, кто общается с посетителями, работают в масках, — рассказали в одном из ведомств.
Письмо Натальи Жуковой датировано 4 апреля. В нем говорится, что Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций выполнять следующие мероприятия:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)