Главный санитарный врач рекомендовала госорганам перейти на дистанционную работу - по возможности

Источник материала: Tut.by

Главный санитарный врач страны Наталья Жукова направила в госорганы письмо «О проведении мероприятий по профилактике COVID-19». В нем есть рекомендация по возможности перейти на дистанционный способ работы.

Получение письма TUT.BY подтвердили сотрудники двух госорганов. Текст документа есть в редакции.

— У нас также давно проводится дезинфекция и санитарная обработка, развешены антисептики, где возможно, введена "удаленка", поездки отменены или ограничены, а те, кто общается с посетителями, работают в масках, — рассказали в одном из ведомств.

Письмо Натальи Жуковой датировано 4 апреля. В нем говорится, что Минздрав рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций выполнять следующие мероприятия:

допускать к работе приехавших из-за границы только после самоизоляции на 14 дней;

по возможности организовать дистанционный способ работы;

не допускать к работе тех, у кого есть симптомы ОРИ (насморк, чихание, кашель, повышенная температура и др.);

организовать дистанцию в 1−1,5 метра между рабочими местами сотрудников;

отложить проведение массовых мероприятий;

организовать проведение планерок и совещаний онлайн или с соблюдением дистанции не менее 1−1,5 метра между сотрудниками;

отменить зарубежные командировки;

обеспечить возможность соблюдения правил гигиены и использование масок;

обеспечить влажную уборку помещений с использование бытовых и/или дезинфицирующих средств, регулярно проветривать помещения;

отдавать предпочтение одноразовой посуде.