На Витебщине - новый глава облздрава. Предыдущего сняли в конце прошлой недели

Источник материала: Tut.by

В главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома — новый начальник. Им стал Михаил Вишневецкий. До этого он был замом главы управления здравоохранения Минского облисполкома, пишут «Витебские вести».



Михаил Вишневецкий

Новый начальник — Михаил Вишневецкий, был заместителем начальника управления здравоохранения Минского облисполкома. На нынешнюю должность Вишневецкий назначен с 7 апреля.

Михаил Вишневецкий родом из Витебска. Окончил здесь медуниверситет по специальности «лечебно-профилактическое дело». Несколько лет проработал в медицине в родном городе, в том числе в хирургии и урологии.

Вишневецкий пробовал себя и в сфере бизнеса: в 2000-х открыл ИП, а позже был директором ООО «Кристан-Сервис». Затем окончил Академию управления при президенте и с 2009 года перешел на госслужбу в облисполком.

Ранее Витебским облздравом руководил Юрий Деркач — сенатор, доктор медицинских наук, профессор, уроженец Брестской области.