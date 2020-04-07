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На Витебщине - новый глава облздрава. Предыдущего сняли в конце прошлой недели
07.04.2020 16:54 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В главном управлении по здравоохранению Витебского облисполкома — новый начальник. Им стал Михаил Вишневецкий. До этого он был замом главы управления здравоохранения Минского облисполкома,
Новый начальник — Михаил Вишневецкий, был заместителем начальника управления здравоохранения Минского облисполкома. На нынешнюю должность Вишневецкий назначен с 7 апреля.
Михаил Вишневецкий родом из Витебска. Окончил здесь медуниверситет по специальности «лечебно-профилактическое дело». Несколько лет проработал в медицине в родном городе, в том числе в хирургии и урологии.
Вишневецкий пробовал себя и в сфере бизнеса: в 2000-х открыл ИП, а позже был директором ООО «Кристан-Сервис». Затем окончил Академию управления при президенте и с 2009 года перешел на госслужбу в облисполком.
Ранее Витебским облздравом
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Михаил Вишневецкий родом из Витебска. Окончил здесь медуниверситет по специальности «лечебно-профилактическое дело». Несколько лет проработал в медицине в...
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