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Пропавшего 15-летнего подростка задержали у границы. Он хотел нелегально попасть в Украину
08.04.2020 13:36 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Подросток из Ганцевичского района, о пропаже которого накануне сообщило МВД, задержан пограничниками при попытке нарушения границы. Об этом
О розыске 15-летнего Никиты Кулинича Ляховичское РОВД сообщило 7 апреля. 15-летний житель Ганцевичского района ушел из общежития Ляховичского государственного аграрного колледжа 6 апреля и пропал.
Спустя сутки парня задержали в деревне Бухличи Столинского района. Бдительные сельчане сообщили правоохранителям о том, что по деревне ходит неизвестный молодой человек и просит дать поесть.
«Тревожная группа погранзаставы „Речица“ прибыла в указанный район и задержала нарушителя», — сообщает Госпогранкомитет.
Подросток планировал незаконно пересечь границу в Украину. С собой у него была одежда, телефон и карты местности. Пограничники передали парня сотрудникам МВД.
Как отметили в ведомстве, буквально 9 апреля подростку исполнится 16 лет. Если бы задержание произошло через 2 дня, то он был бы привлечен к административной ответственности.
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О розыске 15-летнего Никиты Кулинича Ляховичское РОВД сообщило 7 апреля. 15-летний житель Ганцевичского района ушел из общежития Ляховичского государственного...
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