Как уберечь кожу от действия антисептика? В Беларуси заработал бесплатный канал о здоровье

Дезинфекторы, которые стали обязательными спутниками каждого сознательного белоруса, оказались с «побочным действием»: сушат и раздражают кожу. Кто-то не обращает внимания, ожидая, что само пройдет, остальные ищут решение проблемы.

О том, что общего между средствами дезинфекции и контактным дерматитом и как спасти кожу расскажет первый вебинар бесплатного информационного youtube-канала «Ваш партнер по здоровью», запущенного белорусской сетью центров медицинских услуг.

«Нынешняя ситуация очень ярко показала, насколько хрупко наше здоровье и как важно о нем заботиться. И люди это поняли. Поэтому мы решили помочь всем желающим и запустили абсолютно бесплатный информационный youtube-канал, на котором наши врачи будут в прямом эфире делиться своими знаниями и отвечать на вопросы зрителей», - рассказали в сети центров медицинских и косметологических услуг Verba.

Медики отмечают, что сегодня ситуация в области заботы о собственном здоровье не самая лучшая. Невысокий уровень знаний в совокупности с сотнями непрофессиональных, а иногда и фейковых статей и рекомендаций о ЗОЖ, гигиене, косметологии и самолечении приводят иногда к ужасающим результатам. Даже в случае, когда следование каким-то непонятным рекомендациям в интернете не наносит дополнительного вреда, пользы оно точно не добавляет. «Мы не будем стремиться опровергнуть все мифы, их слишком много. Наша задача донести корректную и научно обоснованную информацию до всех, кто неравнодушен к собственному здоровью и помочь им», - говорят в Verba.

Выпуски информационного проекта «Ваш партнер по здоровью» будут проходить в прямом эфире в формате вебинаров. Подключиться к live-трансляции, послушать профессионалов и, при желании, задать вопрос сможет любой желающий.

Список вебинаров канала «Ваш партнер по здоровью»

9 апреля, 19.00. «Средства дезинфекции и контактный дерматит. Что общего и как спасти кожу?» (Михневич Евгения, врач – дерматовенеролог, врач- косметолог первой квалификационной категории)

11 апреля, 15.00 «Подготовка к беременности» (Яхновец Наталья, врач - акушер – гинеколог первой квалификационной категории)

14 апреля, 19.00 «СМАС-лифтинг и полинуклеотиды. Что это и как работает?» (Алексеева Светлана, врач-косметолог первой квалификационной категории)

16 апреля, 19.00. «Что такое "эрозия"? Лечить или не лечить, методы диагностики и лечения» (Власова Ольга, врач по ультразвуковой диагностике, врач-акушер-гинеколог первой квалификационной категории).

«Мы сформировали первичный список вебинаров на основании наиболее частных запросов наших клиентов в наших центрах в Минске и Бресте. Последующие темы будут определять сами зрители: мы будем прислушиваться к тому, что их интересует в первую очередь», - рассказали создатели канала.