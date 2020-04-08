ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Как уберечь кожу от действия антисептика? В Беларуси заработал бесплатный канал о здоровье

08.04.2020 13:56 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Дезинфекторы, которые стали обязательными спутниками каждого сознательного белоруса, оказались с «побочным действием»: сушат и раздражают кожу. Кто-то не обращает внимания, ожидая, что само пройдет, остальные ищут решение проблемы. 

О том, что общего между средствами дезинфекции и контактным дерматитом и как спасти кожу расскажет первый вебинар бесплатного информационного youtube-канала «Ваш партнер по здоровью», запущенного белорусской сетью центров медицинских услуг.

«Нынешняя ситуация очень ярко показала, насколько хрупко наше здоровье и как важно о нем заботиться. И люди это поняли. Поэтому мы решили помочь всем желающим и запустили абсолютно бесплатный информационный youtube-канал, на котором наши врачи будут в прямом эфире делиться своими знаниями и отвечать на вопросы зрителей», - рассказали в сети центров медицинских и косметологических услуг Verba.

Медики отмечают, что сегодня ситуация в области заботы о собственном здоровье не самая лучшая. Невысокий уровень знаний в совокупности с сотнями непрофессиональных, а иногда и фейковых статей и рекомендаций о ЗОЖ, гигиене, косметологии и самолечении приводят иногда к ужасающим результатам. Даже в случае, когда следование каким-то непонятным рекомендациям в интернете не наносит дополнительного вреда, пользы оно точно не добавляет. «Мы не будем стремиться опровергнуть все мифы, их слишком много. Наша задача донести корректную и научно обоснованную информацию до всех, кто неравнодушен к собственному здоровью и помочь им», - говорят в Verba.

Выпуски информационного проекта «Ваш партнер по здоровью» будут проходить в прямом эфире в формате вебинаров. Подключиться к live-трансляции, послушать профессионалов и, при желании, задать вопрос сможет любой желающий.

Список вебинаров канала «Ваш партнер по здоровью»

9 апреля, 19.00. «Средства дезинфекции и контактный дерматит. Что общего и как спасти кожу?» (Михневич Евгения, врач – дерматовенеролог, врач- косметолог первой квалификационной категории)

11 апреля, 15.00 «Подготовка к беременности» (Яхновец Наталья, врач - акушер – гинеколог первой квалификационной категории)

14 апреля, 19.00 «СМАС-лифтинг и полинуклеотиды. Что это и как работает?» (Алексеева Светлана, врач-косметолог первой квалификационной категории)

16 апреля, 19.00. «Что такое "эрозия"? Лечить или не лечить, методы диагностики и лечения» (Власова Ольга, врач по ультразвуковой диагностике, врач-акушер-гинеколог первой квалификационной категории).

«Мы сформировали первичный список вебинаров на основании наиболее частных запросов наших клиентов в наших центрах в Минске и Бресте. Последующие темы будут определять сами зрители: мы будем прислушиваться к тому, что их интересует в первую очередь», - рассказали создатели канала.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дезинфекторы, которые стали обязательными спутниками каждого сознательного белоруса, оказались с «побочным действием»: сушат и раздражают кожу. Кто-то не...
 
Новости дня
Новости общества
 
Пропавшего 15-летнего подростка задержали у границы. Он хотел нелегально попасть в Украину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика