ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Белтелерадиокомпания готовит 11 пасхальных онлайн-трансляций католических и православных богослужений

08.04.2020 16:20 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Впервые 11 пасхальных прямых эфиров! В Господние праздники Белтелерадиокомпания готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений. Начиная с завтрашнего Великого четверга для католиков и заканчивая православной Пасхой, на телеканале "Беларусь 3" в реальном времени - все службы согласно канонам. Трансляция из Архикафедрального костела Пресвятой Девы Марии и Свято-Духова кафедрального собора в Минске

ТВ-марафон богослужений начнут завтра для католических верующих. Богослужение в Великий Четверг и в Великую Пятницу покажут на "Беларусь 3" в 19:00. А Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска - в прямом эфире 10 апреля в 23:20. Праздничное богослужение в Пасху - традиционно на телеканалах "Беларусь 1" и "Беларусь 24" в субботу, в 21:45. 

Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси: "Мы очень благодарны за прекрасное сотрудничество, которое сегодня существует между Белтелерадиокомпанией и католическим костелом. Сегодня верующие будут иметь такую чудесную возможность участвовать в прямых включениях в Великий Четверг, в Великую Пятницу".

Наталья Маринова, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 3": "Впервые на каналах Белтелерадиокомпании и именно на телеканале "Беларусь 3" так масштабно мы приглашаем присоединиться к нам, к прямым трансляциям богослужений. Я считаю, что в это время это особенно важно, поэтому мы эти трансляции организуем не только в телевизионном эфире, а также на сайте "Беларусь 3".

В расписании для православных верующих - 6 прямых трансляций


Православные верующие смогут присоединиться к богослужениям через телетрансляции также в это воскресение. По календарю оно  Вербное. Божественная литургия на "Беларусь 3"  начнется в 9:50 утра. В течение недели покажем и подготовительные утрени, вечерни и литургии перед главной праздничной службой на Пасху. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на сайте Белтелерадиокомпании.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Впервые 11 пасхальных прямых эфиров! В Господние праздники Белтелерадиокомпания готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений....
 
Новости дня
Новости общества
 
В Борисове строят детский многопрофильный корпус ЦРБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

07.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика