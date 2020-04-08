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В Борисове строят детский многопрофильный корпус ЦРБ
08.04.2020 16:50 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНовый объект в системе здравоохранения Минской области! В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы. Рассчитан он на 116 мест. В здании будет отделение для лечения новорожденных. На втором этаже - диагностическое отделение с ультразвуковым исследованием, а также эндоскопическим оборудованием. Новыми возможностями медицины смогут воспользоваться и дети из Березинского и Крупского районов.
Александр Дрозд, главный врач Борисовской центральной районной больницы: "На 4 этаже этого корпуса будет располагаться новое физиотерапевтическое отделение с галокамерой, оно будет оказывать медицинскую помощь по всем направлениям для детей. Возможно, эти ресурсы будут использовать и для взрослых, с разделением потоков".
Реконструкция Борисова выходит на финальный этап
В самом Борисове продолжается масштабная реконструкция. Почти полностью готов новый автомобильный и пешеходный мост через Березину. Заметно изменилась и одна из главных транзитных артерий - улица Гагарина. Она вся станет шестиполосной. На одном из участков построили первый в Борисове подземный пешеходный переход. Кстати, в его оформлении предусмотрели креативные элементы: изображения исторических и современных видов города. Продолжается и благоустройство самой Улицы Гагарина.
Арсен Саркисян, главный инженер УКБ Борисовского района: "Появились велодорожки, пешеходные тротуары, скверы вдоль улицы Гагарина. Появляются автобусные павильоны с интерактивными мониторами, где будет располагаться вся информация о движении транспорта".
Для улучшения движения транспорта через улицу Гагарина возвели и новый путепровод. В целом к концу этого года Борисов ждет обновление.
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Новый объект в системе здравоохранения Минской области! В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы....
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