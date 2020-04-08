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Реконструкция Борисова выходит на финальный этап

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Борисове строят детский многопрофильный корпус ЦРБ Новый объект в системе здравоохранения Минской области! В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы....

Новый объект в системе здравоохранения Минской области! В Борисове продолжается строительство детского многопрофильного корпуса центральной районной больницы. Рассчитан он на 116 мест. В здании будет отделение для лечения новорожденных. На втором этаже - диагностическое отделение с ультразвуковым исследованием, а также эндоскопическим оборудованием. Новыми возможностями медицины смогут воспользоваться и дети из Березинского и Крупского районов.В самом Борисове продолжается масштабная реконструкция. Почти полностью готов новый автомобильный и пешеходный мост через Березину. Заметно изменилась и одна из главных транзитных артерий - улица Гагарина. Она вся станет шестиполосной. На одном из участков построили первый в Борисове подземный пешеходный переход. Кстати, в его оформлении предусмотрели креативные элементы: изображения исторических и современных видов города. Продолжается и благоустройство самой Улицы Гагарина.Для улучшения движения транспорта через улицу Гагарина возвели и новый путепровод. В целом к концу этого года Борисов ждет обновление.