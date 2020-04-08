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Итоги и оценки

Соль, видимо, кое-что впитала. Но явно недостаточно. Если присмотреться, следы от масла все еще на брюках. Мел тоже разочаровал. Столько стараний - и нулевой эффект. Жирные пятна видны совершенно отчетливо. А вот средство для мытья посуды справилось на ура! Никаких следов жира на одежде! Недоверие разбито в пух и прах! Салфетки и утюг испытание провалили. Пятна слегка посветлели, но масло все еще на ткани и портит вид любимой одежды.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Способы удаления жирных пятен Всего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может...

Всего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может произойти даже во время приготовления диетического салата. В общем, не застрахован никто и никогда. И в экстренной ситуации счет идет на секунды: или ты спасешь одежду, или жирное пятно останется на ней на веки вечные. Итак, наши добровольцы готовы к эксперименту.В деле сегодня покажут себяГоворят, если свежие маслянистые пятна от души посолить, то кристаллы впитают жир без остатка. Что ж, скоро увидим.Найти под рукой белый мел и быстро раскрошить его в порошок - не самая простая задача. Но чего не сделаешь ради дорогих сердцу джинсов! Еще один белый порошок вступил в схватку со свежими пятнами жира.Поливать одежду средством для мытья посуды. Довольно странное ощущение. Но интернет-пользователи утверждают, что результат 100-процентный.Последняя спасательная команда. Снизу - бумага, затем жирная начинка, и верхний слой - опять салфетки. Такой пирог хорошенько прожариваем утюгом. После такой процедуры все масло должно впитаться в бумагу. Пока что не очень-то впечатляет.Но не будем торопиться с выводами! Сначала все образцы отправляем в стирку.