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Способы удаления жирных пятен

08.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может произойти даже во время приготовления диетического салата. В общем, не застрахован никто и никогда. И в экстренной ситуации счет идет на секунды: или ты спасешь одежду, или жирное пятно останется на ней на веки вечные. Итак, наши добровольцы готовы к эксперименту.  

В деле сегодня покажут себя  соль, белый мел, кухонное средство для мытья посуды и бумажные салфетки с утюгом.

Говорят, если свежие маслянистые пятна от души посолить, то кристаллы впитают жир без остатка. Что ж, скоро увидим.   

Найти под рукой белый мел и быстро раскрошить его в порошок - не самая простая задача. Но чего не сделаешь ради дорогих сердцу джинсов! Еще один белый порошок вступил в схватку со свежими пятнами жира.

Поливать одежду средством для мытья посуды. Довольно странное ощущение. Но интернет-пользователи утверждают, что результат 100-процентный.

Последняя спасательная команда. Снизу - бумага, затем жирная начинка, и верхний слой - опять салфетки. Такой пирог хорошенько прожариваем утюгом. После такой процедуры все масло должно впитаться в бумагу. Пока что не очень-то впечатляет.

Но не будем торопиться с выводами! Сначала все образцы отправляем в стирку. 

Итоги и оценки 

  1. Соль, видимо, кое-что впитала. Но явно недостаточно. Если присмотреться, следы от масла все еще на брюках. 
  2. Мел тоже разочаровал. Столько стараний - и нулевой эффект. Жирные пятна видны совершенно отчетливо. 
  3. А вот средство для мытья посуды справилось на ура! Никаких следов жира на одежде! Недоверие разбито в пух и прах! 
  4. Салфетки и утюг испытание провалили. Пятна слегка посветлели, но масло все еще на ткани и портит вид любимой одежды.
 
 
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Всего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может...
 
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