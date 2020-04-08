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Способы удаления жирных пятен
08.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВсего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может произойти даже во время приготовления диетического салата. В общем, не застрахован никто и никогда. И в экстренной ситуации счет идет на секунды: или ты спасешь одежду, или жирное пятно останется на ней на веки вечные. Итак, наши добровольцы готовы к эксперименту.
В деле сегодня покажут себя соль, белый мел, кухонное средство для мытья посуды и бумажные салфетки с утюгом.
Говорят, если свежие маслянистые пятна от души посолить, то кристаллы впитают жир без остатка. Что ж, скоро увидим.
Найти под рукой белый мел и быстро раскрошить его в порошок - не самая простая задача. Но чего не сделаешь ради дорогих сердцу джинсов! Еще один белый порошок вступил в схватку со свежими пятнами жира.
Поливать одежду средством для мытья посуды. Довольно странное ощущение. Но интернет-пользователи утверждают, что результат 100-процентный.
Последняя спасательная команда. Снизу - бумага, затем жирная начинка, и верхний слой - опять салфетки. Такой пирог хорошенько прожариваем утюгом. После такой процедуры все масло должно впитаться в бумагу. Пока что не очень-то впечатляет.
Но не будем торопиться с выводами! Сначала все образцы отправляем в стирку.
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Всего одна капля жира способна моментально уничтожить драгоценные новые брюки. Подвести может коварный кусок пиццы или любимые драники. Роковая случайность может...
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