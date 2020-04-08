В Минске утвердили план по борьбе с коронавирусом

Источник материала: Tut.by

В Минске утвердили план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19. Соответствующее решение было принято 7 апреля Мингорисполкомом.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организации и предприятия

Предприятия и организации должны не должны допускать к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций.

Совещания, семинары и заседания должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Выезд сотрудников в командировки не допускается.

(Будет дополнено)