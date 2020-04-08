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В Минске утвердили план по борьбе с коронавирусом

08.04.2020 16:36 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске утвердили план дополнительных мероприятий по профилактике и снижению распространения острых респираторных инфекций, в том числе вызванных COVID-19. Соответствующее решение было принято 7 апреля Мингорисполкомом.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Организации и предприятия

Предприятия и организации должны не должны допускать к работе сотрудников с признаками респираторных инфекций.

Совещания, семинары и заседания должны проводиться с использованием аудио- и видеоконференций. Выезд сотрудников в командировки не допускается.

(Будет дополнено)

 
Теги: Минск
 
 
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Соответствующее решение было принято 7 апреля Мингорисполкомом.
 
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