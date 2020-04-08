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Онлайн-трансляции католических и православных богослужений
08.04.2020 16:34 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВпервые 11 пасхальных прямых эфиров! В Господние праздники Белтелерадиокомпания готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений. Начиная с завтрашнего Великого четверга для католиков и заканчивая православной Пасхой, на телеканале
Показ богослужений начнут завтра. Для католических верующих богослужение в Великий Четверг и в Великую Пятницу в эфире "Беларусь 3" в 19:00. А Крестный путь из римского Колизея с участием Папы Римского Франциска - в прямом эфире 10 апреля в 23:20. Праздничное богослужение в Пасху - традиционно на телеканалах
Ксендз Юрий Санько, пресс-секретарь Конференции католических бискупов в Беларуси: "Мы очень благодарны за прекрасное сотрудничество, которое сегодня существует между Белтелерадиокомпанией и католическим костелом. Сегодня верующие будут иметь такую чудесную возможность участвовать в прямых включениях в Великий Четверг, в Великую Пятницу".
Наталья Маринова, главный директор дирекции телеканала "Беларусь 3": "Впервые на каналах Белтелерадиокомпании и именно на телеканале "Беларусь 3" так масштабно мы приглашаем присоединиться к прямым трансляциям богослужений. Я считаю, что в это время это особенно важно, поэтому мы трансляции организуем не только в телевизионном эфире, но и на сайте "Беларусь 3".
В расписании для православных верующих - 6 прямых трансляцийПравославные верующие смогут присоединиться к богослужениям через телетрансляции также в это воскресение. По календарю оно Вербное. Божественная литургия на "Беларусь 3" начнется в 9:50 утра. В течение недели покажем и подготовительные утрени, вечерни и литургии перед главной праздничной службой на Пасху. С полным расписанием трансляций можно ознакомиться на
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Впервые 11 пасхальных прямых эфиров! В Господние праздники Белтелерадиокомпания готовит эксклюзивные онлайн-трансляции католических и православных богослужений....
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