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В сгоревшей деревне в Щучинском районе никто не пострадал

08.04.2020 21:32 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В  Щучинском районе  пожар почти полностью уничтожил целую деревню. По предварительной информации, возгорание произошло также из-за пала сухой травы. Так местный житель решил избавиться от сухой растительности на приусадебном участке. За считанные минуты пламя перекинулось на хозяйственные постройки и соседние дворы. С места событий  репортаж Юрия Карнеловича.

Спасали деревню всем миром

Владимир Василевский о том, что горит родительский дом, узнал от знакомых. Бросил все дела и сразу же поехал на место. Зарево увидел за несколько километров. Вся деревня была окутана сплошной стеной огня.
Информация о возгорании в деревне Нарчи поступила на пульт дежурного МЧС накануне в 2 часа дня. На место выдвинулись 9 пожарных расчетов. Но из-за сильного ветра сразу остановить распространение огня не удалось. В итоге 21 дом и хозяйственные постройки были полностью уничтожены.
К счастью, на пожаре удалось избежать жертв. В деревне постоянно проживали только четыре семьи, остальные дома использовались как дачи в летний период. 
Сейчас деревня представляет собой жуткое зрелище. По обе стороны улицы стоят только обугленные печи. А на некоторых участках сотрудники МЧС до сих пор продолжают заливать пепелище.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело

По предварительной информации, причиной пожара стало выжигание сухой травы. Местный житель, 70-летний пенсионер, оставил, по его словам, уже погасший костер и сам ушел в дом. Через несколько минут огнем уже был объят соседний дом. В ситуации сейчас разбираются следователи.

Александр Кизилевич, начальник Щучинского районного отдела Следственного комитета Беларуси: "В настоящее время устанавливается сумма причиненного ущерба, а также выясняются лица, кому принадлежат эти дома. В отношении 70-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по факту нарушения мер пожарной безопасности, повлекшее возгорание и причинение ущерба в крупном размере".

Если вина подозреваемого будет доказана в суде, пенсионер будет обязан компенсировать причиненный ущерб.  Хозяевам  двух сгоревших домов, которые проживали в деревне постоянно, помощь во временном размещении окажет сельсовет.

 
 
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В  Щучинском районе  пожар почти полностью уничтожил целую деревню. По предварительной информации, возгорание произошло также из-за пала сухой травы. Так местный...
 
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