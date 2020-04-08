Источник материала: БT

Спасали деревню всем миром

По факту возгорания возбуждено уголовное дело

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сгоревшей деревне в Щучинском районе никто не пострадал В Щучинском районе пожар почти полностью уничтожил целую деревню. По предварительной информации, возгорание произошло также из-за пала сухой травы. Так местный...

В Щучинском районе. По предварительной информации, возгорание произошло также из-за пала сухой травы. Так местный житель решил избавиться от сухой растительности на приусадебном участке. За считанные минуты пламя перекинулось на хозяйственные постройки и соседние дворы. С места событий репортажВладимир Василевский о том, что горит родительский дом, узнал от знакомых. Бросил все дела и сразу же поехал на место. Зарево увидел за несколько километров. Вся деревня была окутана сплошной стеной огня.Информация о возгорании в деревне Нарчи поступила на пульт дежурного МЧС накануне в 2 часа дня. На место выдвинулись 9 пожарных расчетов. Но из-за сильного ветра сразу остановить распространение огня не удалось. В итоге 21 дом и хозяйственные постройки были полностью уничтожены.К счастью, на пожаре удалось избежать жертв. В деревне постоянно проживали только четыре семьи, остальные дома использовались как дачи в летний период.Сейчас деревня представляет собой жуткое зрелище. По обе стороны улицы стоят только обугленные печи. А на некоторых участках сотрудники МЧС до сих пор продолжают заливать пепелище.По предварительной информации, причиной пожара стало выжигание сухой травы. Местный житель, 70-летний пенсионер, оставил, по его словам, уже погасший костер и сам ушел в дом. Через несколько минут огнем уже был объят соседний дом.Если вина подозреваемого будет доказана в суде, пенсионер будет обязан компенсировать причиненный ущерб. Хозяевам двух сгоревших домов, которые проживали в деревне постоянно, помощь во временном размещении окажет сельсовет.