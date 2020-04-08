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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Минздрав ответил на волнующие вопросы о COVID-19 на YouTube-канале Национального пресс-центра Сегодня Министерство здравоохранения провело очередную прямую трансляцию на YouTube-канале Национального пресс-центра. Наши коллеги провели мониторинг...

Сегодня Министерство здравоохраненияНаши коллеги провели мониторинг информационного пространства и соцсетей. Исследование показало большой интерес к тезисам, озвученным накануне на совещании у Главы государства. Самые актуальные темы сегодня и обсуждали с профильным министром, а также специалистами и врачами, работающими на передовой.Владимир Караник отметил, что сейчас прорабатывается вопрос о введении административной ответственности за нарушение самоизоляции. Что касается масок, уже к концу недели стоит задача выйти на их выпуск до одного миллиона в сутки.