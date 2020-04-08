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Посевной особое внимание! Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки

08.04.2020 22:00 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Об этом накануне шла речь во время совещания у Президента. Поручение прозвучало четко: весь цикл сельхозработ в течение года нужно взять под строгий контроль. Ведь во всем мире вопрос продовольствия будет стоять очень остро. Оттого и особое внимание к посевной. Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки. 
К слову, на юге страны - в Гомельском и в Брестском регионах - аграрии уже завершили сев ранних яровых и зернобобовых. Выходят на финишную прямую в Гродненской области. Здесь осталось засеять около 17 % площадей. Не отстают и аграрии Минской области - засеяли более 78 %, а в Могилевской области - около 75 % ярового клина. В Витебском регионе - 16,5 %. На сегодня по стране засеяно почти 567 тысяч гектаров. Это 65,9 % площадей. 
Юг страны уже сеет кукурузу. Первыми в Брестской области к этим работам приступили в "Беловежском". Это одно из крупнейших хозяйств региона - 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель. Погода позволила выйти в поля раньше обычного. И параллельно начали сеять сахарную свеклу. 

Мария Тройнич расскажет, как проходят аграрные будни.

Техника предприятия "Беловежский" сегодня работает в облаках пыли: на полях сухо, почти как в пустыне

Погода для сева кукурузы отличная: двадцать градусов тепла. Но дождей не было несколько недель. А влага очень нужна для хорошего роста семян. Поэтому из почвы сейчас стараются выжать максимум.
Для Владимира Кожушко это уже тринадцатая посевная кампания. И хоть цифра считается несчастливой, в приметы механизатор не верит. Говорит, получить отличный результат можно даже при сложных погодных условиях - было бы желание. А кроме основной  на поле успевает проводить еще и учебную работу. В связке с механизатором трудится студент-практикант.

Посевной особое внимание! Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки

Всего в хозяйстве 18 тысяч 800 гектаров пахотных земель 

Площадь немаленькая. Но несмотря на объемы, выполнить все работы планируют в срок. Техники хватает.  Этой весной на полях хотят посеять 260 гектаров свеклы. По словам руководства, если погода будет позволять, смогут все сделать за неделю.
О том, что провести эти весенние полевые работы нужно максимально быстро, Президент говорил неоднократно. К теме возвращались и буквально накануне - на совещании по поставкам нефти. Учитывая, что решено создать в стране стратегический запас, хозяйства страны будут впрок обеспечены топливом, готовыми нефтепродуктами заполнят хранилища в областях и районах. Времени на раскачку точно нет. Нынешняя ситуация в мире ставит ребром вопрос продовольственной безопасности. Даже в это непростое время важно использовать ситуацию себе во благо - не только накормить своих людей, но и продать за рубеж. 

Посевной особое внимание! Кампания должна быть завершена в кратчайшие сроки


Чтобы получить урожай высшего качества, на предприятии "Оснежицкое" в Пинском районе пошли на эксперимент. Во время сева сахарной свеклы здесь решили попробовать новую технологию: купили гибридные семена, которые выведены вместе с подходящим только им гербицидом. Это позволит уменьшить количество химических обработок. 

Несмотря на мартовские морозы, которые тормозили работы на полях, Брестская область сегодня в лидерах по темпам посевной

Сейчас аграрии ждут дождей. Хоть они могут сбавить темпы полевых работ, говорят главное не скорость, а качество будущего урожая. 

 
Теги: Витебск
 
 
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Об этом накануне шла речь во время совещания у Президента. Поручение прозвучало четко: весь цикл сельхозработ в течение года нужно взять под строгий контроль. Ведь...
 
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